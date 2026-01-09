El tercero más joven en la NBA: Anthony Edwards arriba a los 10,000 puntos

Minneapolis - Anthony Edwards se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar los 10,000 puntos en su carrera, cuando la estrella de los Timberwolves de Minnesota encestó un tiro en suspensión de 13 pies desde la línea de fondo a mediados del último cuarto contra Cleveland el jueves por la noche.

Edwards, con 24 años y 156 días, es superado en la marca solo por LeBron James (23 años y 59 días) y Kevin Durant (24 años y 33 días). Edwards es uno de los siete jugadores que han alcanzado los 10,000 puntos antes de los 25 años, junto con Kobe Bryant, Luka Doncic, Tracy McGrady y Carmelo Anthony.

“Para ser honesto, está bien, pero sé que me queda mucho por hacer, así que no es nada, de verdad”, dijo Edwards tras la victoria por 131-122 sobre los Cavaliers. “Creo que me molesta superar a Kobe. Ojalá hubiera esperado unos 100 días o algo así; pero sí, todo bien”.

PUBLICIDAD

Edwards anotó 25 puntos, nueve asistencias y siete rebotes, y los Timberwolves terminaron con sus mejores porcentajes de tiro de campo (51 de 89, 57%) y de triples (20 de 38, 53%) en lo que va de temporada. Edwards encestó 10 de 20 tiros de campo y de 7-4 en triples.

“Anotar es algo natural para él en muchos sentidos”, dijo el dirigente Chris Finch, reflexionando sobre el primer partido de 40 puntos de Edwards en su carrera, que llegó en Phoenix al final de su temporada de novato. “En ese momento, sabías que tenía algo dentro que le permitía lograrlo”.

Edwards, quien fue la primera selección general del sorteo de la NBA de 2020, debutó a los 19 años. Alcanzó la marca de los 10,000 puntos en 412 partidos, la vigésimo octava mejor marca en la historia de la NBA y la séptima más rápida entre los jugadores en activo, detrás de Doncic (358), James (368), Joel Embiid (373), Durant (381), Trae Young (390) y Donovan Mitchell (410).

Solo otros dos jugadores han anotado 10,000 puntos con los Timberwolves: Kevin Garnett y Karl-Anthony Towns.

Anthony Edwards celebrando uno de sus triples en la segunda mitad del partido del jueves. (Matt Krohn)

En el partido, Julius Randle anotó 28 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias por los Timberwolves, que mejoraron su récord desde el Día de Acción de Gracias, a 15-5, el mejor de la NBA en ese periodo.