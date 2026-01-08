Opinión
Reacciona Oklahoma City con 46 puntos del ‘MVP’ Shai Gilgeous-Alexander

El Jugador Más Valioso de la NBA llevó al campeón defensor Thunder a frenar una racha de dos reveses seguidos

8 de enero de 2026 - 10:24 AM

Shai Gilgeous-Alexander toma un tiro brincado cerca del canasto ante la defensa del Jazz de Utah. (Gerald Leong)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Oklahoma City - Shai Gilgeous-Alexander anotó 46 puntos y el Thunder de Oklahoma City venció al Jazz de Utah 129-125 en tiempo extra el miércoles por la noche para romper una racha de dos derrotas.

Gilgeous-Alexander lanzó con calma desde cerca de la línea de tiros libres justo antes de sonar la bocina reglamentaria para forzar la prórroga, y luego anotó nueve puntos en el periodo extra. El vigente JMV aumentó su racha de partidos con al menos 20 puntos a 109, la segunda más larga en la historia de la NBA.

Chet Holmgren tuvo 23 puntos y 12 rebotes, Jalen Williams anotó 17 puntos y Ajay Mitchell agregó 16 para el campeón defensor Oklahoma City.

El Thunder había perdido seis de sus 12 partidos anteriores tras comenzar la temporada con un balance de 24-1. La peor derrota reciente fue por 124-97 ante Charlotte el martes, su segunda consecutiva. El Thunder no ha perdido tres partidos consecutivos de temporada regular desde abril de 2024.

Lauri Markkanen anotó 29 puntos y 13 rebotes para Utah. Keyonte George añadió 25 puntos y 11 asistencias, y Jusuf Nurkic aportó 15 puntos y 15 rebotes, mientras que el Jazz sumó su quinta derrota consecutiva.

Oklahoma City lideró por 20 puntos en el segundo cuarto, pero al descanso esa diferencia se redujo a 58-53. Utah empezó la segunda mitad con fuerza, y una bandeja de Nurkic le dio al Jazz una ventaja de 70-69.

Oklahoma City perdía por ocho puntos a poco más de cinco minutos del final antes de empezar a recortar distancias.

Un remate de Markkanen a tres segundos del final del tiempo reglamentario, al final del reloj de posesión de 24 segundos, puso al Jazz arriba 114-112. El tiro fue revisado y considerado válido antes de que el tiro decisivo de Gilgeous-Alexander mantuviera el partido en marcha.

