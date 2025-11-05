El Thunder de Oklahoma City mejora a 8-0 su arranque de temporada en la NBA

Inglewood, California - Shai Gilgeous-Alexander totalizó 30 puntos y 12 asistencias por el campeón defensor Thunder de Oklahoma City, que extendió su racha de victorias a ocho en este inicio de temporada, al arrollar el martes 126-107 a los Clippers de Los Ángeles.

Isaiah Joe sumó 22 puntos, mientras que Cason Wallace y Aaron Wiggins añadieron 12 cada uno para ayudar a que el Thunder soportara un buen inicio de los Clippers y estableciera un récord de franquicia de victorias consecutivas al comenzar una campaña.

Gilgeous-Alexander, quien jugó por los Clippers en su temporada de novato antes de ser canjeado al Thunder, acertó nueve de 14 tiros de campo y cuatro de cinco triples.

James Harden anotó 25 puntos y John Collins agregó 17 por los Clippers, quienes estuvieron sin Kawhi Leonard (lesión de tobillo) y Bradley Beal (rodilla) al jugar por segunda noche consecutiva en casa.

