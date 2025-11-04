Opinión
4 de noviembre de 2025
Deandre Ayton sale al rescate de los Lakers sin Luka Doncic

Un juego después de que el base esloveno registrara un triple doble, tuvo que ausentarse para tratamiento por la lesión que tuvo al inicio de la temporada

4 de noviembre de 2025 - 10:17 AM

Myles Turner, de los Bucks, comete una falta sobre Quenton Jackson, de los Pacers de Indiana. (Michael Conroy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Portland, Oregón - Deandre Ayton marcó 29 puntos, capturó diez rebotes y bloqueó tres tiros contra su antiguo equipo, liderando a los Lakers de Los Ángeles, que estaban con bajas, a una victoria de 123-115 sobre los Trail Blazers de Portland el lunes por la noche.

RELACIONADAS

Rui Hachimura sumó 28 puntos para los Lakers, quienes no contaron con Luka Doncic ni Austin Reaves después de que ambos jugaron la noche anterior en una victoria de 130-120 sobre Miami.

Nick Smith Jr., quien tiene un contrato dual, encestó un par de triples para ayudar a los Lakers a despegarse en los minutos finales y terminó con 25 unidades.

Deni Avdija anotó 33 puntos para los Blazers, quienes vieron interrumpida su racha de tres victorias.

Los Lakers, que ganaron su cuarto partido seguido, contaban con solo nueve jugadores disponibles. Doncic, quien había anotado 29 puntos, capturado 11 rebotes y repartido 10 asistencias contra el Heat, no estuvo disponible debido a la gestión de una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda. La lesión le obligó a perderse tres partidos a principios de esta temporada.

Reaves fue descartado por molestias en la ingle derecha después de haber anotado 26 puntos y dado 11 asistencias contra Miami. Ayton, quien pasó las últimas dos temporadas con los Blazers, fue una decisión de último momento debido a espasmos en la espalda, pero comenzó el partido.

Los Blazers se adelantaron 39-29 en la primera mitad con una contundente clavada de Jerami Grant y llegaron a liderar por hasta 13 puntos, pero los Lakers recortaron la diferencia y se acercaron a 55-52 al descanso.

La bandeja de Hachimura empató el marcador a 66 antes de que la canasta de Marcus Smart los pusiera al frente para culminar una racha de 10-1 a mitad del tercer cuarto.

Los Ángeles estaba arriba 90-86 al entrar en el último cuarto, pero Portland redujo la diferencia a 97-96 con una bandeja de Jrue Holiday. Sin embargo, los Lakers mantuvieron una raya a los Blazers en el tramo final, adelantándose 107-100 con una bandeja de Ayton.

Los Blazers tuvieron dificultades durante todo el partido desde el perímetro, acertando solo nueve de 40 intentos de triples.

Lakers de Los Ángeles, Luka Doncic, NBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
