Estados Unidos apabulla a Puerto Rico en los cuartos de final del Mundial Sub-17
Los boricuas ahora jugarán por terminar entre el quinto y octavo puesto del torneo en Turquía
3 de julio de 2026 - 5:32 PM
3 de julio de 2026 - 5:32 PM
Estados Unidos apabulló el viernes a Puerto Rico por 67 puntos, 149-82, en los cuartos de final del Mundial Sub-17 de baloncesto que se juega en Estambul, Turquía.
Los boricuas ahora jugarán contra Canadá el sábado en busca de finalizar la participación entre el quinto y octavo lugar del torneo.
El viernes, los estadounidenses ganaron la primera mitad, 72-47, para dominar por completo el encuentro.
Por Puerto Rico, Dwight Gaines fue el mejor con 24 puntos.
Siete integrantes de Estados Unidos terminaron en doble figura. Joaquim Boumtje Boumtje, de 6´11″ pies, lideró con 31 puntos y 16 rebotes.
NaVorro Bowman Jr. y Cayden Daughtry agregaron 19 unidadas cada uno.
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