Nelson Colón clasifica a Panamá a la siguiente ronda de ventanas clasificatorias al Mundial

El dirigente puertorriqueño Nelson Colón clasificó el jueves a Panamá a la siguiente ronda de las ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo FIBA 2027 con un triunfo, 83-70, sobre Cuba.

Colón reapareció detrás de las líneas por primera vez desde su salida de los Cangrejeros de Santurce a mediados del torneo regular 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en Ciudad de Panamá para el inicio de la tercera ventana.

Los panameños juegan para 2-3, terceros en el Grupo D. Argentina y Uruguay ya adelantaron en la llave.

“Contento y agradecido por las bendiciones de estar con este grupo. Siento que pudimos recoger mucho de la ventana pasada, que fue la primera mía, y traerlo aquí. El grupo se adaptó. Hicimos lo necesario”, declaró Colón en conferencia de prensa luego del compromiso.

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Colón es asistido por el también puertorriqueño Carlos Rivera, mentor de los Leones de Ponce. El ponceño tomó las riendas del quinteto centroamericano el pasado febrero en la segunda ventana y debutó con una victoria sobre los propios cubanos.

Por los panameños, Ricardo Lindo fue el mejor anotador con 21 puntos, seguido por Iverson Molinar con 18 unidades.

Panamá enfrenta el domingo a los argentinos.

Puerto Rico, dirigido por Colón en el ciclo olímpico pasado, tiene la oportunidad de adelantar a la siguiente fase con partidos el viernes y lunes en Canadá y Bahamas, respectivamente.