21 de octubre de 2025
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ethan Thompson y Phillip Wheeler quedan fuera en el inicio de la NBA

El Heat dejó libre al escolta boricua, mientras que el Magic hizo lo propio con el alero de los Piratas de Quebradillas

21 de octubre de 2025 - 6:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
1 / 19 | Ethan Thompson y Phillip Wheeler quedan fuera en el inicio de la NBA. Thompson finalizó la noche con cinco puntos, tres rebotes y seis asistencias. - Xavier Araújo
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los canasteros boricuas Ethan Thompson y Phillip Wheeler quedaron fuera del Heat de Miami y el Magic de Orlando, respectivamente, previo al inicio de la temporada 2025-26 de la NBA.

RELACIONADAS

Thompson, de 26 años, firmó un pacto de Exhibit 10 con el Heat el pasado 16 de agosto en un intento de conseguir un acuerdo de dos vías.

En la pretemporada, jugó cinco partidos con el uniforme de Miami, incluyendo el partido amistoso el pasado 4 de octubre contra Orlando en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Thompson promedió 6.4 puntos, 2.2 asistencias y 2.0 rebotes antes de ser colocado en la lista de waivers.

El Magic hizo lo mismo con Wheeler, de 23 años, luego de un acuerdo similar el pasado 13 de octubre. En Orlando también estuvo el alero Alex Morales, quien vio acción en la isla frente al Heat. Fue dado de baja el 15 de octubre.

En Minnesota, el delantero Enrique Freeman, de 25 años, tiene un acuerdo de dos vías con los Timberwolves de Minnesota.

En la pretemporada, el exjugador de los Pacers de Indiana y primera selección de los Vaqueros de Bayamón en el sorteo del BSN 2024, tuvo media de 4.6 puntos y 2.4 rebotes en cinco choques. Comenzará la temporada en la G-League con los Iowa Wolves.

Este martes iniciará la temporada 2025-26 de la NBA con una doble tanda. Por un lado, el campeón Thunder de Oklahoma City recibirá a los Rockets de Houston. Por otro, los Lakers de Los Ángeles harán lo propio frente a los Warriors de Golden State.

El miércoles, el armador de la Selección Nacional José Alvarado comenzará su quinta temporada en la mejor liga de baloncesto del mundo cuando los Pelicans de Nueva Orleans visiten a los Grizzlies de Memphis.

El jueves, el también boricua Julian Strawther dará inicio a su tercera temporada con los Nuggets de Denver en San Francisco, hogar de los Warriors de Golden State.

Strawther cerró la pretemporada el viernes pasado con 14 puntos en la derrota ante el Thunder.

En los Nuggets debutará, también, el exarmador José Juan Barea como asistente técnico.

Tags
Heat de MiamiMagic de OrlandoNBANuggets de DenverPelicans de Nueva OrleansJosé AlvaradoJosé Juan Barea
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
