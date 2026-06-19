José Alvarado alza el trofeo de campeonato de la NBA durante la fiesta de los Knicks en la alcaldía de Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura)

1 / 9 ¡Euforia en Nueva York! José Alvarado y los Knicks celebran en masiva parada en la Gran Manzana

¡Euforia en Nueva York! José Alvarado y los Knicks celebran en masiva parada en la Gran Manzana. José Alvarado alza el trofeo de campeonato de la NBA durante la fiesta de los Knicks en la alcaldía de Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura)

1 / 9 | ¡Euforia en Nueva York! José Alvarado y los Knicks celebran en masiva parada en la Gran Manzana. José Alvarado alza el trofeo de campeonato de la NBA durante la fiesta de los Knicks en la alcaldía de Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Yuki Iwamura

Jalen Brunson sostuvo el trofeo dorado del campeonato de la NBA para que un bosque de manos extendidas lo tocara mientras los aficionados celebraban el primer título de los Knicks de Nueva York en 53 años con un estruendoso desfile por el “Cañón de los Héroes” de Manhattan, flanqueado por rascacielos.

“Maldita sea, Nueva York, de verdad lo logramos”, dijo Brunson, el MVP de las finales, en una celebración en el Ayuntamiento. “De alguna manera, de algún modo, sabía que íbamos a encontrar la forma de lograrlo”.

Momentos después, el alcalde Zohran Mamdani entregó las llaves de la ciudad a los jugadores, entrenadores, dueños y personal de los Knicks. Con una camiseta del equipo bajo su chaqueta de traje, Mamdani dijo que él y otros aficionados “esperaron porque sabíamos en lo más profundo de nuestros enfermos y sufridos corazones” que los Knicks algún día ganarían.

Confeti en azul y naranja de los Knicks arremolinaba el aire durante el desfile. Enormes ovaciones de “¡Vamos , Knicks!” y “¡Knicks en cinco!” seguían estallando.

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Y OG Anunoby, quien anotó la canasta de la ventaja en el Juego 4 de las finales con un tip-in a 1,2 segundos del final, se bajó de su carroza del desfile para interactuar con los aficionados, sosteniendo el trofeo del campeonato de la NBA Cup de temporada en una mano y una botella de tequila Patrón en la otra.

El director de cine Spike Lee, quizá el aficionado más icónico del equipo, iba en una carroza con Brunson, saboreando el momento. “Nunca he ido a un desfile —jamás— y me alegra que sea este”, dijo Lee.

La mamá del MVP, Sandra Brunson, llevaba una camiseta con fotos de Jalen y de su esposo Rick, quien jugó para los Knicks. Repitió las palabras de su hijo, diciendo: “Valió totalmente la pena”.

Karl-Anthony Towns alzó el trofeo del campeonato de la Conferencia Este y un puro encima de un autobús del desfile mientras Mamdani bailaba. En una carroza cercana con otros exjugadores, Carmelo Anthony tenía su propio puro de la victoria.

“Ganó toda la ciudad”, dijo Anthony. “Los neoyorquinos están, como dicen, ‘encendidos’ ahora mismo”.

Aficionados de los Knicks acuden en masa

La gente se dirigía al bajo Manhattan en metros atestados. Incluso a varias manzanas de la ruta del desfile, los aficionados estaban hombro con hombro —a veces sobre los hombros de otros— o se subían a semáforos y camiones de saneamiento . A lo lejos, en el Puente de Brooklyn, la gente se reunió solo para escuchar los altavoces.

“Tenía que estar aquí hoy”, dijo Shareefa Wallace, de 34 años, quien se levantó a las 3 de la mañana para venir desde los suburbios de Long Island. Creció en la ciudad yendo a partidos de los Knicks, y llevaba la camiseta de recuerdo de una de las leyendas de esa época , Patrick Ewing.

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El dueño James Dolan agradeció a los aficionados por esperar más de medio siglo.

“Mantengamos esta energía, bebé”, dijo el entrenador Mike Brown, “porque este campeonato es por ustedes”.

‘La vibra de Nueva York’

Los bares y las tiendas de delicatessen cercanas se llenaron de aficionados, algunos deseando haber llegado al amanecer. Pero muchos parecían en paz con el hecho de que solo vivirían el desfile desde la distancia .

“Estamos bien con el alboroto , solo queremos estar con la energía de Nueva York y la vibra de Nueva York”, dijo Jean Strong, quien fue al desfile desde Harlem con su sobrino y su hermana .

Terrell Emerson, un chef que creció en Queens, contó que había conducido desde Maryland con su hija Madison, llamada así en honor al estadio de los Knicks, el Madison Square Garden.

Madison, radiante, sostenía un cartel escrito a mano en el que anunciaba que se había saltado su ceremonia de graduación de quinto grado para poder asistir.

Estrellas y leyendas de los Knicks

La leyenda de los Knicks Walt “Clyde” Frazier —integrante de los equipos campeones de los años 70— encabezó el desfile en un elegante convertible y luciendo sus anillos de campeón de la NBA. Frazier tenía en mente a compañeros y entrenadores fallecidos.

“Se asombrarían de lo que ha pasado con los Knicks y de cómo realmente han cautivado a la ciudad este año” , dijo Frazier. “Esto ha superado cualquier expectativa que alguna vez pensé que tendríamos”.

Timothee Chalamet, Jon Stewart, Ben Stiller, Mariska Hargitay y otras celebridades se unieron a la fiesta. Mike Breen, narrador jugada a jugada de los Knicks en MSG Network, fue el maestro de ceremonias del acto en el Ayuntamiento.

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Alicia Keys, la cantante que colaboró con Jay-Z en el éxito de 2009 dedicado a Nueva York “Empire State of Mind”, interpretó un montaje con esa canción, mezclándola con el clásico “New York, New York” .

Un desfile que tardó décadas en llegar

El simple hecho de que el desfile se esté realizando ya es histórico por sí mismo. Aunque los Knicks ganaron el campeonato dos veces en la década de 1970, la ciudad no les organizó un desfile en ninguna de esas ocasiones. El entonces alcalde John Lindsay había reducido las celebraciones por razones financieras y de otro tipo, y en su lugar homenajeó a los Knicks en una recepción en 1970 en la mansión del alcalde y en una ceremonia abarrotada en 1973 frente al Ayuntamiento.

Esta vez, la ciudad está tirando la casa por la ventana. Se pudo ver a un policía sosteniendo un cartel que decía: “Esto realmente está pasando”.

Enorme operativo de seguridad

La policía planea desplegar 10,000 agentes para asegurar el evento, que llega después de celebraciones callejeras eufóricas pero a veces caóticas y de algunos episodios de violencia durante el camino de los Knicks hacia el título, incluida una final a cinco partidos contra San Antonio.

El Departamento de Bomberos dijo que al menos nueve personas fueron llevadas a hospitales, pero no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles.

En un momento antes del desfile , un pequeño grupo de personas fue aplastado contra una barrera cerca de Fulton Street, un importante centro del metro, atrapado entre una multitud que crecía y un grupo de policías que empujaba la barrera.

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Unos 650 trabajadores de saneamiento han sido asignados para limpiar lo que podría ser decenas de miles de libras (kilogramos) de desechos, si la historia reciente sirve de guía.

¿Por qué Nueva York organiza desfiles de confeti?

Los desfiles de confeti deben su nombre a las estrechas tiras de papel que usaban las máquinas “ticker” de cotizaciones de la era del telégrafo. Los empleados de Nueva York comenzaron a arrojar el papel por las ventanas de sus oficinas durante los desfiles a finales del siglo XIX, añadiendo un espectáculo aéreo arremolinado a las festividades.

Con los años, especialmente hasta mediados de la década de 1960, la ciudad organizó desfiles de confeti para honrar a líderes extranjeros visitantes, conmemorar aniversarios históricos y celebrar hazañas en la aviación, la guerra, el deporte, la música, los viajes espaciales y más.