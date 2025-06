Fernando Casablanca cumple promesa a Carlos Rivera y clasifica a Ponce a los playoffs

“ No teníamos la presión, pero sí la obligación de pagar la deuda que teníamos por haber perdido juegos que teníamos que haber ganado . Partidos que no pudimos cerrar como, por ejemplo, Aguada nos ganó en casa con un triple. El que perdimos por uno tirando contra Mayagüez. Inclusive, el de Guaynabo que terminamos jugando muy bien", dijo.

“Soy sincero, dirigir no me causa mucho estrés. Sí es mucha responsabilidad porque es una franquicia ganadora. Más responsabilidad era no fallarle a Carlos porque él quería, desde el principio, que clasificáramos directo... Esa era mi presión, no quedarle mal a él”, apuntó Casablanca.