18 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Final de infarto: Puerto Rico se impone a República Dominicana en tiempo extra en un amistoso de cara al AmeriCup

La Selección Nacional defendió su casa por marcador de 87-80

18 de agosto de 2025 - 9:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ysmael Romero celebra un canasto en el juego amistoso entre Puerto Rico y República Dominicana en el Coliseo Roberto Clemente. (FBPUR)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

San Juan - La Selección Nacional de Puerto Rico venció este domingo a República Dominicana, 87-80, en un reñido amistoso celebrado en el Coliseo Roberto Clemente como preparación para el AmeriCup 2025.

Los boricuas necesitaron cinco minutos de prórroga para salir con la victoria, que fue asegurada con tiros del enebeísta José Alvarado para beneplácito de los seguidores de los boricuas congregados en la histórica instalación sanjuanera.

Es la segunda vez que Puerto Rico se mide a República Dominicana en los últimos años en un amistoso en preparación de un torneo FIBA. En 2023 se enfrentaron en el Coliseo José Miguel Agrelot de cara a la Copa del Mundo de Filipinas, Indonesia y Japón. Los puertorriqueños ganaron por 93-86.

José Alvarado fue el mejor anotador de los boricuas con 25 unidades. Le siguieron Ysmael Romero con 17 e Isaiah Piñeiro con 14.

Por República Dominicana, Jassel Pérez metió 21, seguido de Andrés Feliz con 15 y Ángel Delgado con 12.

Dominicana abrió el marcador en el primer parcial con un tiro libre de Ángel Núñez y llegó a sacar ventaja de 10 puntos. Sin embargo, aportaciones desde el banco de Alfonso Plummer y Gary Browne, junto a canastos de Ysrael Romero, redujeron la diferencia a cinco y los visitantes cerraron los primeros 10 minutos arriba, 22-17.

En el segundo periodo, Ramses Meléndez descontó con un triple y Arnaldo Toro añadió dos unidades para empatar el duelo a 22. Los quisqueyanos volvieron a despegarse por cinco, pero un bombazo de Browne y una flotadora de José Alvarado volvieron a nivelar el marcador a 27.

Puerto Rico tomó la delantera con un tiro libre y una canasta de Alvarado, pero Dominicana reaccionó para empatar en 30. Los boricuas lograron despegarse por tres, aunque dos fallos desde la línea de Romero y la ofensiva de Ángel Delgado —con un canasto de campo y dos tiros libres— devolvieron la ventaja a los visitantes, 37-36, al llegar al descanso.

En el tercer parcial, Piñeiro salió encendido con ocho puntos consecutivos, que junto a una canasta de dos de Romero levantaron a la fanaticada boricua al empatar el encuentro a 46. Puerto Rico logró despegarse por seis unidades, pero las faltas personales y los tiros libres errados de George Conditt IV permitieron a Dominicana igualar la pizarra a 54. Una corrida de 6-1 de los quisqueyanos cerró el periodo con ventaja de 61-55.

Los últimos 10 minutos vieron como los ánimos se caldearon entre ambas escuadras. En una jugada debajo del canasto de los visitantes, Juan Suero empujó a Piñeiro, lo que hizo que Alvarado saliera en defensa de su compañero. De hecho, Alvarado y Suero recibieron faltas técnicas.

Con el público metido en el partido gracias a canastos de Conditt y Alvarado, se empató el marcador a 69. Una interferencia de Dominicana le dio ventaja de dos a los locales. Romero remató con un donqueo con 34 segundos para poner el marcador 73-69.

En los segundos finales, y con Puerto Rico al frente por solo tres unidades, Alvarado entró en falta y Dominicana recibió tres tiros libres que empató las hostilidades a 74 al termino de los últimos 10 minutos regulares.

En el tiempo extra, Alvarado encestó siete puntos que puso a gozar a los seguidores del combinado patrio y adelantó a Puerto Rico por 81-74 y sentenció el resultado del partido a favor de los locales.

El AmeriCup 2025 se jugará del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua, con 12 selecciones divididas en tres grupos.

Puerto Rico integra el Grupo B junto a Canadá, Venezuela y Panamá. El conjunto viajará a Nicaragua el 18 de agosto en horas de la tarde y debutará el día 22 a la 1:10 p.m. frente a Panamá.

Todos los partidos serán transmitidos exclusivamente por Wapa Deportes.

Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoEquipo Nacional de BaloncestoFederación de Baloncesto de Puerto RicoAmeriCupRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
