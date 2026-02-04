James Harden tiene nuevo equipo: pasa a los Cavaliers de Cleveland

James Harden se marcha a los Cavaliers de Cleveland, y los Clippers de Los Ángeles acordaron enviar al 11 veces All-Star de vuelta a la Conferencia del Este durante su temporada de mayor anotación en seis años, según informó el martes por la noche una persona con conocimiento del acuerdo.

ESPN fue el primero en informar que el acuerdo se había concretado.

Los Cavaliers ceden al base Darius Garland y una selección de segunda ronda, según informó la fuente, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el traspaso aún no ha sido aprobado por la NBA.

Esa aprobación podría llegar el miércoles, cuando los Cavaliers y los Clippers se enfrenten en Inglewood, California.

Harden promedia 25.4 puntos esta temporada, su mayor cantidad desde los 34.3 puntos de la temporada 2019-20. Ha sido fundamental para el resurgimiento de los Clippers y su regreso a los playoffs, o al menos al play-in, tras un pésimo inicio de 6-21.

“Significa mucho para nuestro equipo y lo hemos visto en los últimos tres años”, declaró el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, el lunes por la noche cuando comenzaron a surgir rumores que indicaban que un traspaso estaba cerca. “¿Quién no querría tener a James Harden?”.

Cleveland se convertirá en el sexto equipo de Harden. Jugó para Oklahoma City, luego para Houston, luego para Brooklyn, luego para Filadelfia y, desde 2023, para los Clippers.

Para los Cavaliers, parece ser un movimiento para ahora mismo: emparejar a Harden, de 36 años, con otro base estrella, Donovan Mitchell. Para los Clippers, parece ser un movimiento con la vista puesta en el futuro: Garland, de 26 años, ha sido dos veces All-Star y promedia 18 puntos y 6.9 asistencias esta temporada con Cleveland.

Harden rescindió el último año de su contrato el verano pasado con los Clippers para firmar un nuevo acuerdo que habría valido 81.5 millones de dólares para esta temporada y la campaña 2026-27. El año que viene es a su elección, lo que básicamente significaba que ya tenía un contrato de un año.