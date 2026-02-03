NBA: Jaren Jackson Jr. es canjeado al Jazz y Nikola Vucevic llega a los Celtics

El delantero Jaren Jackson Jr. fue traspasado al Jazz de Utah en lo que fue un acuerdo que involucró a ocho jugadores y múltiples selecciones del draft con los Grizzlies de Memphis, según informó el martes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

Jackson, Jock Landale, John Konchar y Vince Williams Jr. irán a Utah a cambio de Georges Niang, Kyle Anderson, Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks, dijo la fuente, que habló con AP bajo condición de anonimato porque el traspaso aún estaba pendiente de la aprobación de la liga.

También forman parte del acuerdo, según la fuente, tres selecciones de primera ronda para Memphis, equipo que además ha estado en conversaciones sobre un posible traspaso de su base estrella Ja Morant. Sin embargo, por ahora, los Grizzlies —que ya habían acumulado una cantidad considerable de futuras selecciones de primera ronda incluso antes de este movimiento— decidieron desprenderse de Jackson, ex Jugador Defensivo del Año.

Jackson promedió 19.2 puntos y 5.8 rebotes por partido esta temporada con Memphis, el equipo que lo seleccionó en el puesto número 4 del draft de 2018. Fue dos veces All-Star con los Grizzlies, Jugador Defensivo del Año en 2023, dos veces líder en tapones y tres veces elegido para el equipo Todo Defensa.

De los cuatro jugadores de Utah que pasan a Memphis en el traspaso, ninguno promedió más de 7.1 tantos por partido esta temporada. Niang aún no ha jugado debido a una lesión; la temporada pasada estuvo con Atlanta, fue traspasado a Boston en julio y luego enviado a Utah en agosto.

Vucevic pasa a los Celtics

Por otro lado, los Bulls de Chicago enviaron al pívot montenegrino Nikola Vucevic a los Celtics de Boston a cambio del escolta Anfernee Simons, según anunció este martes la cadena ESPN.

Vucevic, de 35 años, promedia 16.9 tantos, nueve rebotes y 3.8 asistencias por partido en esta, su decimoquinta temporada en la NBA.

Además de los Bulls, el montenegrino ha defendido la camiseta de los 76ers y del Magic.

Simons, por su parte, era un fijo de la rotación de Joe Mazzulla con un promedio de 14.2 puntos, 2.4 rebotes y 2.4 asistencias por partido. Y aterrizó este verano en Boston tras jugar siete temporadas para los Trail Blazers.

Ese movimiento, que envía a Vucevic a Boston por Simons, supone el segundo traspaso de la jornada para unos Bulls a solo 48 horas del cierre del mercado de fichajes de la NBA.

En una operación de tres equipos con los Timberwolves y Pistons, los Bulls recibieron a Mike Conley Jr. y a Jaden Ivey.