La meta de los Mets: “pegarla” con los refuerzos desde el saque en el torneo 2026 del BSN

Rumbo a su mudanza a Gurabo para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Mets de Guaynabo perfilan un equipo que combine un núcleo sólido con mayor defensa y hambre competitiva, mientras gestionan un refuerzo en la pintura y un armador natural que ordene el juego.

Según el gerente general del quinteto, René Morales, la prioridad será incorporar un armador más puro y un hombre grande que abra espacios y potencie la labor del núcleo, luego de identificar la defensa como el mayor reto del pasado año.

“Tenemos a (Ysmael) Romero y a Jaysean Paige, que son dos jugadores de minutos, estelares de la liga, y ahora hemos añadido jugadores jóvenes como Brian (González), como Pipo (Gianfranco Grafals)... Tenemos los turnos (en el sorteo de novatos)... Ahora vamos a buscar otra pieza, nos hace falta una pieza de hombre grande del banco para que nos dé otros minutos, y la clave están los refuerzos, esa es la realidad“, declaró Morales, luego de la conferencia de prensa en la que se anunció que los Mets jugarán el próximo torneo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández debido a que el Mario “Quijote” Morales, hogar de los metropolitanos, entrará en un proceso de remodelación a partir de enero de 2026.

“Nosotros necesitamos un point guard. La temporada pasada no nos funcionó la combinación de Bryce Cotton, que le va espectacular en Australia, pero necesitamos a alguien que sea un poquito más point guard puro, que maneje más el balón y que maneje más el juego, y obviamente un jugador que complemente con Romero... La meta está en eso, que con los refuerzos la peguemos desde el saque”, explicó el gerencial.

Cotton, quien ha sido cinco veces ‘MVP’ en Australia, se convirtió en uno de los tres importados de los Mets en este 2025.

Durante su estancia en Guaynabo, disputó 23 partidos y tuvo promedios de 17.2 puntos, 3.1 rebotes y 5.1 asistencias, jugando unos 33 minutos por partido.

Guaynabo no tiene planes de repetir al armador Bryce Cotton. (BSN / José Santana )

Estas estadísticas, aunque respetables, no alcanzaron para convertir a los Mets en un contendiente que pasara a la postemporada, tras quedar quintos en la Conferencia A con marca perdedora de 13-21.

Morales subrayó que, pese a contar con los derechos del centro Hassan Whiteside —adquiridos desde los Cangrejeros de Santurce en el cambio por el exNBA DeMarcus Cousins—, el equipo no detendrá la búsqueda de un “hombre grande con capacidad de tiro, que pueda complementar de buena manera a Romero”.

De hecho, el gerente general compartió que ha tenido conversaciones con Whiteside, que actualmente juega en China, y espera que se reporte al conjunto en mayo.

“Whiteside lanzó muy bien la temporada pasada, podría ser una buena combinación, pero por el momento no está disponible. Seguimos buscando otras opciones”, reiteró.

“Nosotros hablamos con Whiteside antes de que se fuera para China. Él quiere venir a Puerto Rico, nosotros estamos interesados, estamos en comunicación, pero hasta mayo que él termine en China, realmente no es una opción”.

Lo mismo sucede con el delantero Theo Pinson Jr., con quien el equipo también ha conversado para un posible regreso. Pinson disputó 11 encuentros con los Mets la pasada temporada y registró promedios de 20.9 puntos, 4.7 rebotes y 4.5 asistencias en 36.2 minutos por cotejo.

“Mientras tanto, para marzo, que es lo más que me preocupa a mí, los jugadores están activos o esperando por la NBA, seguimos buscando para ver quién tenemos. Quisiéramos firmar ya honestamente, pero los jugadores nos están pidiendo tiempo”.

Sobre Ysmael Romero, que pactó una extensión de tres años con los Mets a finales de esta temporada, el directivo señaló que lo espera desde el inicio de la temporada, al igual que al resto de los jugadores nativos.

Jugar en Gurabo

Morales explicó que la decisión de mudarse a Gurabo respondió principalmente a la necesidad de encontrar una sede cercana que cumpliera con los requisitos del BSN.

Señaló que el municipio del centro oriental de Puerto Rico cuenta con una cancha con tabloncillo, aire acondicionado y las facilidades necesarias para jugar sin afectar los criterios establecidos por la liga para la celebración de partidos en un coliseo.

“La alcaldesa de Gurabo (Vimarie Peña Dávila) estuvo dispuesta desde el primer día y nos han dado la mano, porque realmente las otras opciones que vimos, pues ya hay equipos allí, es más complejo. No se descarta el que se pueda jugar unos juegos en San Juan compartiendo cancha, pero todo el tiempo compartiendo la cancha, pues es complicado para ambos equipos”, expresó Morales.

“Las facilidades en Gurabo me han sorprendido grandemente. Yo no había ido. Los espacios, el estacionamiento... Hasta ahora nos ha agradado, y el trato que nos han dado ha sido espectacular. Vislumbramos una buena temporada allí”.

Morales recordó que, al finalizar la pasada temporada, recibieron la notificación de que no podrían jugar en Guaynabo en 2026, lo que los obligó a considerar alternativas como Trujillo Alto y Fajardo —incluso, dijo que estuvieron cerca de mudarse a este último—, aunque su intención siempre fue mantenerse lo más cerca posible.

Destacó que el alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, se mostró comprometido con la franquicia y con su eventual regreso, pero, ante la necesidad de una sede inmediata, Gurabo les ofreció el apoyo y las condiciones necesarias.

De hecho, O’Neill señaló en la conferencia de prensa que la subasta para los trabajos de remodelación del “Quijote” Morales se abrirá en enero, y agregó que espera que las obras comiencen entre abril y mayo de 2026 y se extiendan entre año y medio, por lo que la instalación no estaría lista para usarse hasta el 2028.

Sobre este particular, Gabiangie Berríos, presidenta de operaciones de los Mets, señaló que el enfoque de la franquicia será enfocarse en el próximo torneo, y luego verán qué pasará para el 2027.