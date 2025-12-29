Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La NBA suspende al boricua José Alvarado por dos partidos sin sueldo

La sanción disciplinaria entra en vigor de inmediato, según informó la liga, tras su pelea con el jugador Mark Williams

29 de diciembre de 2025 - 9:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Alvarado ataca el canasto ante la defensa de Mark Williams previo a la trifulca entre ambos.
La NBA suspende al boricua José Alvarado por dos partidos sin sueldo. José Alvarado ataca el canasto ante la defensa de Mark Williams previo a la trifulca entre ambos. - Matthew Hinton
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - El armador de los Pelicans de Nueva Orleans, José Alvarado, fue suspendido por dos partidos y el centro de los Suns de Phoenix, Mark Williams, recibió un castigo de un juego debido a su participación en una pelea durante el tercer cuarto del partido del sábado por la noche.

La NBA anunció las suspensiones, que se aplican sin sueldo, el domingo.

Alvarado se perderá el partido en casa de los Pelicans contra los Knicks de Nueva York el lunes y su juego ante los Bulls de Chicago el miércoles. Williams se perderá el encuentro del lunes por la noche contra los Wizards de Washington.

Williams, de 7′1″de estatura, y Alvarado, de 6′0″, intercambiaron golpes tras una falta señalada a Alvarado. Phoenix ganó 123-114, logrando una barrida de dos partidos consecutivos entre los equipos en Nueva Orleans.

Alvarado intentaba atravesar una pantalla de balón establecida por Williams para mantener la presión sobre el tirador de los Suns, Collin Gillespie, quien había acertado sus primeros cinco intentos de tres puntos del partido.

El boricua empujó a Williams para apartarlo mientras jugaba en defensa y se le señaló una falta. Williams luego empujó a Alvarado por la espalda, quien se giró hacia Williams y ambos intercambiaron palabras antes de agarrarse y lanzar golpes. Ambos jugadores hicieron contacto con la mano derecha antes de ser separados y luego expulsados.

Ninguno de los canasteros dieron declaraciones después del partido.

El entrenador de Phoenix, Jordan Ott, atribuyó la pelea a la competitividad y la fatiga.

“Vi cómo comenzó, y de repente todos se metieron. Obviamente, sucede. Parece que la falta de sueño en la segunda noche de partidos consecutivos siempre tiende a provocar algo. Anoche hubo muchos tiros libres; esta noche no tantos. Nos dejaron jugar esta noche, lo cual disfrutamos. Se enredaron, y obviamente ambos fueron expulsados”, apuntó Ott.

Tags
NBAJosé AlvaradoPelicans de Nueva OrleansSuns de PhoenixBaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
