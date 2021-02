La participación de las selecciones de Cuba y México en la tercera y última ventana clasificatoria de FIBA a celebrarse del 17 al 22 de febrero en Puerto Rico siguen en pie pese a reportes de que ambos quintetos se ausentarían del evento.

El jueves, el portal SportHD News, dedicado a los deportes del país cubano, indicó que el combinado de la isla vecina no vendrá a la ventana debido a complicaciones con el visado. La Federación de Baloncesto de Cuba no se ha expresado al respecto. Cuba, con marca de 1-2, forma parte del Grupo C junto a República Dominicana, Canadá e Islas Vírgenes. Tiene pautado jugar frente a los canadienses en el primer día de la jornada en el coliseo Roberto Clemente.

Según una fuente consultada por este medio, el tema de Cuba “es complicado pero se gastarán todos los recursos para que el evento se dé como se tiene que dar”. La oficina de comunicaciones de FIBA Américas tampoco tenía información sobre la situación de ambos países.

A pesar de que participó en la segunda ventana en noviembre en Indianápolis, México sigue suspendido de FIBA por el incumplimiento de unos estatutos. Los integrantes del equipo aún no han sido anunciados y el dirigente español Francisco “Paco” Olmos catalogó la situación como “frustrante” en un mensaje en Twitter.

“Están retrasados en la entrega de información, pero están haciendo las diligencias”, declaró la fuente que pidió anonimato.

México tiene en agenda jugar contra Puerto Rico el próximo viernes. Ambos quintetos están en el Grupo D con Estados Unidos y Bahamas. Los estadounidenses ya tienen su boleto para la AmeriCup al jugar para 4-0. México tiene récord de 2-2 y Puerto Rico 1-3, al igual que los bahameños. Los primeros tres equipos del grupo avanzan al torneo del año que viene.

Canadá, por su parte, ya tiene parte del cuerpo técnico en Puerto Rico y se espera que los jugadores arriben durante el fin de semana. Los canadienses desistieron de participar en la segunda ventana de su grupo celebrada en noviembre en República Dominicana debido a las complicaciones con la pandemia. FIBA multó a Canadá por $227,138 y eliminó un punto en la tabla de posiciones. Por venir a Puerto Rico, la multa será reducida a la mitad y el punto no se borrará.

El coliseo Roberto Clemente será sede en un formato de ´burbuja´, sin público en las gradas, bajo unos estrictos protocolos para evitar contagios de COVID-19.