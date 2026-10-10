Las Gigantes de Carolina suman su sexta victoria seguida en el BSNF

Las Gigantes de Carolina extendieron a seis su racha de victorias consecutivas al superar, 61-59, a las Ganaderas de Hatillo en la jornada del viernes del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Joyner Holmes encabezó la ofensiva de Carolina con 16 puntos y 12 rebotes, mientras que Dontavia Waggoner sobresalió por Hatillo con 25 tantos y 11 rebotes. Las Gigantes mejoraron su marca a 7-2 y las Ganaderas cayeron a 1-9.

Por su parte, las Leonas de Ponce derrotaron, 68-65, a las Cangrejeras de Santurce en su primer compromiso tras la renuncia del dirigente Miguel Toro.

Brittany Brewer lideró a las Leonas con 16 puntos, seguida por Gabriela Gregory con 14.

Por Santurce, Kiara Leslie anotó 21 tantos y Shae Kelley agregó 18. Ponce mejoró su récord a 3-5 y Santurce cayó a 8-3.

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Moca pone fin a cinco derrotas consecutivas

En Moca, las Explosivas pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas al imponerse, 82-66, sobre las Cariduras de Fajardo.

Caroline Ducharme fue la mejor por Moca con 18 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias, mientras que Okako Adika encabezó a Fajardo con 19 tantos y nueve rebotes. Las Explosivas mejoraron a 4-6 y las Cariduras cayeron a 1-9.

Isabela domina a Manatí

Mientras, las Pollitas de Isabela consiguieron su segunda victoria consecutiva al dominar, 85-58, a las Atenienses de Manatí.

Camille Zimmerman lideró a Isabela con 19 puntos y 18 rebotes, mientras que Abeliz Rodríguez fue la mejor por Manatí con 21 tantos y siete rebotes. Las Pollitas mejoraron su marca a 7-3 y las Atenienses cayeron a 7-2.