LeBron James derrama lágrimas en medio de tributo en Cleveland

Siempre es especial para LeBron James cuando regresa al noreste de Ohio.

El jugador de 41 años se mostró aún más emotivo de lo habitual el miércoles, cuando Lakers de Los Ángeles se enfrentaron a los Cavaliers de Cleveland.

James lloró durante un tiempo muerto a 7:46 del final del primer cuarto, cuando los Cavaliers mostraron un vídeo con los mejores momentos de él anotando 25 puntos consecutivos durante el quinto partido de las finales de la Conferencia Este de 2007 contra los Pistons de Detroit.

Los Cavaliers ganaron ese partido 109-107 en doble tiempo extra para tomar la delantera en la serie, con James terminando con 48 puntos, nueve rebotes y siete asistencias. Vencieron a los Pistons en Cleveland en el siguiente partido para avanzar a las Finales de la NBA por primera vez.

James se secó los ojos con una toalla después de reproducir el video.

Fue la primera vez que los Cavaliers honraron a James mostrando los mejores momentos de ese partido. Normalmente han mostrado clips del séptimo partido de las Finales de la NBA de 2016, cuando Cleveland ganó su primer campeonato, o de cuando el jugador de Akron fue la primera selección general del draft de 2003.