Junto a Jordan y Pippen: Bulls de Chicago retiran camiseta de Derrick Rose

Derrick Rose imaginó que todo tipo de emociones fluirían al ver su camiseta elevarse hasta las alturas del coliseo.

Los Bulls de Chicago estaban a punto de retirar su número 1 tras su partido contra los Celtics de Boston el sábado por la noche. Y el chico que pasó de crecer en un barrio marginal del South Side a brillar con el equipo de su ciudad natal estaba listo para el momento.

“Alguien o un periodista me preguntó: ‘¿Lloraste?’. Le dije que lloro todos los días”, dijo Rose. “Y me preguntó por qué. Por la alegría, por saber dónde crecí, por saber que volví aquí, por ser práctico al conocer la economía, por estar allí y por los barrios. Y simplemente lo sabes.

“Esa es una de las razones por las que regresé: para cuidar las cosas y dar trabajo a la gente”.

Rose se une a Michael Jordan (23), Scottie Pippen (33), Jerry Sloan (4) y Bob Love (10) como los únicos jugadores cuyos números han sido retirados por el equipo.

Ya había visto la camiseta. El viernes, los Bulls publicaron un video en redes sociales donde lo veía por primera vez.

Rose dijo que verla era “increíble”. Pero aún no lo había asimilado.

“Todo esto, el momento, todavía estoy tratando de asimilarlo, todavía estoy tratando de procesarlo en tiempo real”, dijo. “Y sí, y simplemente me siento agradecido, ¿sabes a qué me refiero? Como saber las condiciones climáticas, saber que es algo típico de Chicago venir aquí, luchar contra eso y aun así ir a un evento. Es enorme, así que es algo por lo que estoy agradecido”.

El video que publicaron los Bulls muestra a un Rose con los ojos muy abiertos saliendo a la cancha central. Suelta un “¡Guau! ¿En serio?”. Mientras contempla la pancarta desplegada frente a la mesa de anotadores, se agacha, se acerca y la toca, frotando con la mano el número 1.

Luego se le unen su familia y sus excompañeros Joakim Noah, Taj Gibson y Kirk Hinrich.

“Esto no es solo para mí”, les dice Rose. “Todos los momentos que tuvimos peleando y todo eso. Es para todos. No habría llegado tan lejos si no hubiera aprendido en esos momentos”.

Noah dice en el video que ver el número de Rose en alto “es nuestro momento de campeonato”.

El sábado, había camisetas negras de Rose en cada asiento. Los Bulls publicaron un video de Jordan y Pippen felicitándolo. Rose dejó rosas de su floristería, Rose’s Flower Shop, en los vestuarios de ambos equipos antes del partido.

Esta no es la primera vez que el equipo homenajea a Rose. Los Bulls lo hicieron cuando jugaron contra Nueva York el 4 de enero de 2025, simbolizando la fecha y los números que lució con los Bulls, los Knicks y la Simeon Career Academy de Chicago. Ese mismo día, los Bulls anunciaron que retirarían la camiseta de Rose.

Rose, la primera selección general del draft de la NBA de 2008, pasó de ser Novato del Año a All-Star y MVP de la NBA en sus primeras tres temporadas. Sigue siendo el MVP más joven de la liga, ganándolo a los 22 años.

Una importante lesión de rodilla durante los playoffs de 2012 lo obligó a perderse casi dos temporadas completas y contempló retirarse del baloncesto varias veces después. Otros problemas de lesiones.

Rose promedió 17.4 puntos y 5.2 asistencias en 723 partidos de temporada regular. Promedió 21 puntos por partido antes de la rotura del ligamento cruzado anterior hace 12 años y 15.1 por partido en las temporadas siguientes. Pero no se detiene en lo que podría haber sido.

A sus 37 años, Rose está más centrado en su familia y sus negocios, como una floristería online y la contratación de gente de la ciudad. O en su trabajo de promoción de la participación en el ajedrez, sobre todo entre los jóvenes en ascenso. No le interesa demasiado trabajar en el baloncesto.

“Todo el mundo piensa que el camino o la motivación era: ‘Bueno, después de terminar, tienes que volver y estar en el mundo del baloncesto’”, dijo. “Yo no quería eso. Quería controlar las cosas o estar en zonas donde nadie estaba. Viniendo de Chicago, cuando uno tiende a entrar en zonas donde hay gente, se interpone en el camino y pueden pasar ciertas cosas.