LeBron James se convierte en el jugador de más edad en lograr un triple doble en la historia de la NBA

Los Ángeles - En la 23ª temporada de la carrera más larga de la historia de la NBA, LeBron James sigue haciendo triples-dobles, contra los Dallas Mavericks y contra el Padre Tiempo.

James se convirtió en el jugador de más edad al conseguir un triple-doble el jueves por la noche, logrando la hazaña a los 41 años y 44 días durante la victoria de Los Angeles Lakers por 124-104 sobre los Mavs.

James llevaba 28 puntos y 12 asistencias cuando capturó su décimo rebote con 2:06 por jugar. El público de los Lakers le ovacionó cuando se marchó con el triple-doble número 123 de su carrera, el quinto en la historia de la NBA.

James batió el récord que ostentaba desde hacía 22 años Karl Malone, que registró su último triple-doble con los Lakers cuando tenía 40 años y 127 días.

“Supongo que aprecio más momentos como éste en mi carrera, entendiendo dónde estoy, en la última etapa de mi viaje”, dijo James. “Definitivamente lo asimilas un poco más”.

Aunque las meras estadísticas y los récords de longevidad no le sirven de mucho a James a estas alturas de su histórica carrera, respeta los triples-dobles como una medida especialmente buena del alto nivel que está manteniendo en la cancha.

Aunque se ha perdido 18 partidos esta temporada por lesión, James no fue un caso de caridad cuando fue elegido para su 22º Partido de las Estrellas este fin de semana, y lo demostró dominando a los Mavs mientras Luka Doncic estaba de baja por una distensión en los isquiotibiales.

“Creo que lo que representa es bastante guay: el hecho de que puedas salir y tener un impacto en tres facetas del juego”, dijo James. “El rebote. Las asistencias, obviamente, son lo que más me gusta. A lo largo de mi carrera siempre me ha encantado hacer que mis chicos participen. Y ser capaz de meter el balón en la canasta, eso también forma parte de este juego. Así que creo que lo que significa, ser capaz de tener tu mano en tres facetas del juego, haciendo un impacto en los tres, eso es bastante cool “.

El juego de James ha seguido siendo en gran medida excepcional cuando está sano esta temporada, y repitió su creencia de que podría continuar casi indefinidamente a este nivel. James entró en este partido promediando 21.8 puntos, 6.9 asistencias y 5.7 rebotes, y los Lakers están en plena carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste a pesar de jugar solo 10 partidos con James, Doncic y Austin Reaves simultáneamente sanos.

Pero el máximo anotador de la historia de la NBA no conseguía un triple-doble desde el 1 de febrero de 2025, en Nueva York. Ese día es más recordado por las noticias de última hora sobre el traspaso sísmico que llevó a Doncic a los Lakers.

Malone ostentaba el récord como el jugador de más edad con un triple-doble desde que logró 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias el 28 de noviembre de 2003, durante su última temporada en la NBA. James registró los siguientes 15 triples-dobles de esa lista, y estuvo repetidamente cerca de establecer el récord durante el año pasado, pero no lo alcanzó hasta el último partido de los Lakers antes de la pausa del All-Star.

Sin Doncic en la visita de su ex equipo, James se mostró agresivo y activo desde el saque inicial en su regreso tras su propia ausencia por lesión durante la derrota de los Lakers ante San Antonio el martes.

Tras bailar alegremente en el calentamiento previo al partido y gritar en el túnel de vestuarios cuando saltó a la cancha, James anotó 14 puntos y repartió seis asistencias sólo en el primer cuarto contra Dallas. Participó en los primeros 23 puntos de los Lakers.

James llevaba 18 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes al descanso. Superó los dos dígitos en asistencias durante el tercer cuarto, pero no salió del partido durante el cuarto antes de coger los tres rebotes necesarios para conseguir el triple-doble.

Estuvo a punto de conseguirlo un par de posesiones antes, pero Reaves le ganó la partida y se llevó una bronca del resto de los Lakers.

“Todos en el equipo me gritaron”, dijo Reaves. “No me sorprendí mirando las estadísticas durante el partido, así que fuimos al banquillo y todo el mundo me lo hizo saber. Él no, pero todo el mundo (los demás), y yo lo miré y le dije: ‘Dispara, mi culpa’ “.

Después de que su racha de 20 apariciones consecutivas en el All-Star Game terminara debido a una lesión el año pasado, James estará de vuelta en el escaparate de mitad de temporada el domingo en el Intuit Dome. James no es elegible para ser incluido en su 22º equipo All-NBA de esta temporada debido a los partidos que se ha perdido, incluidos los 14 primeros de la temporada mientras lidiaba con la ciática.

James lleva 152 triples-dobles en su carrera si se incluyen los playoffs.

