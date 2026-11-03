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LeBron James se da un sorbo del vino de un fanático en medio del juego de los 76ers

Tras chocar detrás del canasto con el aficionado, al que le derramó parte de su vino, decidió dar una probada provocando risas

3 de noviembre de 2026 - 9:33 AM

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LeBron James celebra con su compañero de los 76ers de Filadelfia Tyrese Maxey en el encuentro ante los Bulls de Chicago. (Chris Szagola)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Filadelfia - A sus 41 años y todavía jugando a un nivel de élite, algunos podrían decir que LeBron James envejece como un buen vino.

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Bueno, quizá tomar un poco de vino durante el partido del lunes también le ayudó.

Después de quedarse sin nada en un contraataque, James se estrelló contra un aficionado de los 76ers de Filadelfia detrás de la canasta y le dio un sorbo al vino del aficionado durante la victoria el lunes por 126-107 sobre los Bulls de Chicago.

“Choqué con él, derramé parte de su vino. Así que quise ver si valía la pena por mi brazo y qué tan bueno estaba. Estaba bien”, comentó James tras anotar 15 puntos, repartir nueve asistencias y capturar siete rebotes.

Su respuesta generó risas, una señal de cómo han ido las cosas para James desde que decidió unirse a los 76ers en julio. Él y los Sixers se están divirtiendo mucho ahora mismo. ¿Y por qué no? Ganaron su cuarto partido consecutivo el lunes para mejorar su récord, el mejor de la Conferencia Este, a 7-1.

James fue titular junto a las otras estrellas de los 76ers: Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe y Jaylen Brown. Todos anotaron en dobles dígitos la noche del lunes, con Maxey a la cabeza con 26 puntos.

Parecía que hacía falta algo de celebración —aunque fuera durante el partido. ¿Un brindis por una buena decisión? ¿Por otra victoria? ¿Por divertirse? ¿Quizá por todo eso?

“Es un maratón largo, y si no encuentras maneras de divertirte a lo largo del camino —aunque estés trabajando, aunque estés concentrado— puede pasarte factura”, manifestó LeBron.

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LeBron JamesSixers de Filadelfia76ers de FiladelfiaNBA
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