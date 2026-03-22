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Leones abren el torneo 2026 del BSN con triunfo en Mayagüez

Los subcampeones superaron a los Indios en el partido que dio inicio a la nueva temporada de la liga

22 de marzo de 2026 - 11:05 PM

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Avry Holmes, refuerzo de los Leones de Ponce, tira al canasto contra los Indios. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Lo subcampeones Leones de Ponce abrieron la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con un triunfo el sábado, 89-85, sobre los Indios de Mayagüez en el partido inaugural celebrado en el Palacio de Recreación y Deportes.

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El conjunto ponceño logró la victoria como visitante contando únicamente con uno de sus tres refuerzos, Avry Holmes.

Chris Negrón lideró la ofensiva de los selváticos con 21 puntos, seguido por el armador Johned Walker, quien aportó 19 unidades. Holmes, por su parte, contribuyó con 13 puntos en su debut.

Los Leones dominaron la primera mitad del encuentro, cerrando el segundo parcial con ventaja de 10 puntos (49-39), margen que resultó clave para asegurar el triunfo.

Por los Indios, Olumiye Oni fue el más destacado con 29 puntos, mientras que Benito Santiago añadió 17 tantos en causa perdida.

El domingo, los campeones defensores Vaqueros de Bayamón reciben a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Rubén Rodríguez a las 8:00 p.m. A las 6:00 p.m., los Atléticos de San Germán visitan a los Osos de Manatí.

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Leones de PonceIndios de MayagüezBSN
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