Leones abren el torneo 2026 del BSN con triunfo en Mayagüez

Lo subcampeones Leones de Ponce abrieron la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con un triunfo el sábado, 89-85, sobre los Indios de Mayagüez en el partido inaugural celebrado en el Palacio de Recreación y Deportes.

El conjunto ponceño logró la victoria como visitante contando únicamente con uno de sus tres refuerzos, Avry Holmes.

Chris Negrón lideró la ofensiva de los selváticos con 21 puntos, seguido por el armador Johned Walker, quien aportó 19 unidades. Holmes, por su parte, contribuyó con 13 puntos en su debut.

Los Leones dominaron la primera mitad del encuentro, cerrando el segundo parcial con ventaja de 10 puntos (49-39), margen que resultó clave para asegurar el triunfo.

Por los Indios, Olumiye Oni fue el más destacado con 29 puntos, mientras que Benito Santiago añadió 17 tantos en causa perdida.