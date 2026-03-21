“Me hacía falta volver a ese ámbito”: Nelson Colón sobre su nuevo capítulo internacional con Panamá

Nelson Colón tuvo un año y medio de pausa del baloncesto de FIBA hasta que comenzó a extrañar la competencia internacional.

Sin esperarlo, llegó la llamada de la Federación Panameña de Baloncesto para ofrecer el puesto de dirigente en el programa adulto.

El exmentor de Puerto Rico aceptó el reto y debutó con los panameños en la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo 2027, obteniendo una victoria contra Cuba.

Panamá juega para 1-3 en el Grupo D, liderado por Uruguay (4-0) y Agentina (3-1). Los cubanos tienen marca de 0-4.

“Es una oportunidad que llegó sin buscarla y la aproveché por diferentes razones”, dijo Colón, actual estratega de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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“Más allá de baloncesto, de volver al ámbito de FIBA que me encanta, Panamá me abre una oportunidad de tocar el baloncesto profundamente en su país, para crear un currículo para los entrenadores, para ayudar en la evaluación de entrenadores a subir de categoría. Hay unos proyectos de unas ligas, como si fuera ‘Little Lad’, de muchos meses y participación, que también estaré trabajando con los entrenadores que estarán ahí. Voy a ayudar a las selecciones juveniles masculinas y femeninas. Es un reto diferente y me motivó. La oportunidad de comenzar otra vez con un grupo. Construir y verlo crecer”, agregó.

El acuerdo con el organismo federativo panameño es de cuatro años.

Colón, cuatro veces campeón del BSN, estuvo al mando de la Selección Nacional puertorriqueña desde 2021 a 2024.

Clasificó a Puerto Rico a la Copa del Mundo 2023 en Filipinas, donde terminó en la duodécima posición. En 2024, logró capturar el pase a los Juegos Olímpicos de París al ganar el Repechaje en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.

Fue la primera visita del programa adulto masculino a las Olimpiadas desde Atenas 2004. Colón dejó el cargo en octubre 2024. Fui sustituido por su asistente técnico Carlos González.

“Después que descansé, extrañé (estar a cargo de un seleccionado). Al principio, no. Estaba mi casa viendo los juegos supertranquilo. Después de bajar las revoluciones tras cuatro años, estaba más tranquilo. Me hacía falta volver a ese ámbito y las oportunidades surgieron”, compartió.

Colón no solo fue contactado por Panamá. Tuvo una llamada del programa de Egipto, además de otros países que no quiso mencionar por respeto.

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“Lo que pasó (con Puerto Rico) me abrió las puertas a nivel internacional. Que me hayan llamado otros países dice que se trabajó bien, que las oportunidades iban a llegar”, indicó.

Colón reclutó a otro puertorriqueño en el cuerpo técnico.

Carlos Rivera, actual dirigente de los Leones de Ponce, se unió como asistente. Colón dirigió a Rivera en los campeonatos consecutivos de los Leones en 2014 y 2015.

“Tuvimos éxito juntos y verlo como entrenador es bien bonito. Me gusta lo que hace. Somos bien compatibles. De inmediato me dijo que contara con él. Allí, la química se notó. Ellos mismo decían ‘wow, ustedes nunca habían trabajado juntos y hablan el mismo idioma, misma filosofía´. Gracias a Dios, hemos encontrado ese espacio para ayudar a Panamá“, comentó.

Antes de convertirse en dirigente en el BSN en 2024, Rivera quería ir por pasos, iniciando como asistente. En Panamá con Colón, tiene esa oportunidad deseada luego de retirarse como armador en 2022.

“Contento con el grupo de Panamá. Nos sorprendió mucho en la manera que los muchachos llegaron a trabajar, el deseo. Vi una emoción en ellos, en querer hacerlo bien. Ver lo que se puede hacer, es sumamente interesante. La Federación tiene unas ideas y quiere hacer las cosas bien. Regresamos sumamente motivados y con ilusión. Se dio una química bien bonita”, dijo Rivera, por su lado.

Panamá recibirá a Cuba y a Argentina el 2 y 5 de julio, respectivamente, con la oportunidad de avanzar a la segunda ronda clasificatoria de las ventanas.

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La encomiendan la tendrán que hacer sin el armador panameño-boricua Jhivvan Jackson, quien sufrió un desgarre del ligamento cruzado anterior de la rodilla en una práctica de la pasada ventana.

“Es posible. Estamos trabajando. Hay que sudarlo. Se escucha bonito. Creo que lo podemos lograr. Necesitamos que la convocatoria sea real y que tengamos nuestro mejor talento disponible ventana tras ventana”, dijo Colón.

“Estamos en un proceso de que FIBA no explique por qué hijos de panameños no pueden jugar como nativos, juegan como nacionalizados. Eso juega en contra de nosotros. Si eso se da, con el talento de allá afuera y las expectativas que tenemos, podemos competir de tú a tú con todos los países”, indicó Colón.