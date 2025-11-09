“Lo supe en dos minutos”: JJ Redick explota tras la derrota de los Lakers ante los Hawks

Atlanta - El viaje de cinco partidos fuera de casa de Lakers de Los Ángeles comenzó con mal pie la noche del sábado, con una derrota por 122-102 ante un equipo de los Hawks de Atlanta plagado de lesiones, lo que dejó visiblemente frustrado al entrenador de los Lakers, JJ Redick.

La ventaja más grande —y única— de los Lakers fue de un punto, menos de dos minutos después de iniciado el partido.

Redick mantuvo breves sus comentarios posteriores al encuentro. Le hicieron seis preguntas, y todas las respondió en una frase o menos. Toda la conferencia de prensa duró menos de dos minutos.

Los Hawks comenzaron encendidos. Al descanso, Atlanta ganaba 68-54. En el tercer cuarto ampliaron su ventaja a 90-65. Fue suficiente para que Redick sacara de la cancha a la estrella Luka Doncic, quien terminó el partido con 22 puntos, 11 asistencias y cinco rebotes.

A Redick le preguntaron si hubo un momento en el tercer cuarto en el que se dio cuenta de que al menos el quinteto titular no tendría el impacto que esperaba.

“Me di cuenta de eso en los primeros dos minutos del partido”, respondió Redick.

Los Hawks recurrieron a su banca, ya que les faltaban tres de sus cinco titulares. Además del ‘All-Star’ Trae Young, Atlanta no contó con Nickeil Alexander-Walker, Nikola Durisic, Jalen Johnson ni Kristaps Porzingis.

Zaccharie Risacher, Onyeka Okongwu, Keaton Wallace, Dyson Daniels y Mouhamed Gueye fueron los titulares de los Hawks.

Gueye anotó el máximo de su carrera con 21 puntos. Daniels registró su mejor marca personal con 13 asistencias, además de 10 puntos y ocho rebotes. Fue también un partido destacado para el novato Asa Newell, quien sumó 17 puntos, cinco rebotes, cuatro robos y un bloqueo.

Redick dijo que Atlanta “mostró el nivel de esfuerzo, urgencia y físico necesarios”, insinuando que su equipo no lo hizo.

Los Lakers viajarán a Charlotte para enfrentarse el lunes por la noche a los Hornets. Luego se medirán ante el Thunder, los Pelicans y los Bucks antes de regresar a Los Ángeles.