Los favoritos Alemania y Serbia no fallan en su debut en el EuroBasket

Las selecciones de Alemania y Serbia cumplieron las expectativas y vencieron este miércoles en su debut en el Eurobasket 2025, a Montenegro y Estonia, respectivamente, en una jornada en la que la gran sorpresa fue el triunfo de Turquía ante la local Letonia y la gran actuación del portugués Neemias Queta.

A pesar de un inicio igualado, Alemania, vigente campeona del mundo, arrasó en la segunda parte a Montenegro (76-106) con 43 puntos entre sus dos estrellas, Mo Wagner (22) y Dennis Schröeder (21), y al gran acierto del tirador Andreas Obst, que aportó 18 puntos con 5/6 desde más allá del arco.

Montenegro aguantó el envite los 20 primeros minutos gracias a la aportación de su referente, el NBA Nikola Vucevic, 23 puntos y 10 rebotes, y al base Kyle Allman, 18 puntos, pero sucumbió tras un mal tercer cuarto, que acabó con un parcial favorable a los germanos por 33-12.

Sin su entrenador, el español Alex Mumbrú, todavía hospitalizado por una infección, la selección alemana fue dirigida por su asistente Alan Ibrahimagic, que tras el partido transmitió su intranquilidad por la posible lesión del alero Isaac Bonga, que se retiró del encuentro a falta de cinco minutos para el final del mismo.

Serbia, máxima favorita, no falló y vapuleó con claridad a Estonia (98-64) para colocarse como líder del grupo A en un partido que comandó desde el inicio ante los estonios, que solo fueron capaces de sumar desde la línea de tres puntos en el primer cuarto, incapaces de reengancharse durante el transcurso del encuentro.

El conjunto entrenado por Svetislav Pesic mostró todo su arsenal ofensivo y actuó muy sólido en defensa, dejando al descanso una diferencia a su favor de 27 puntos.

Nikola Jovic y la estrella Nikola Jokic, que descansó el último cuarto, fueron los mejores de Serbia con 26 y 23 créditos de valoración, respectivamente. Además, el base Vasilije Micic, que llegaba entre algodones al Europeo, jugó un total de 18 minutos.

También el grupo A, la debutante Portugal, verdugo de la selección española en los amistosos de preparación de este verano, hizo historia al conseguir su primera victoria en un Europeo al doblegar a República Checa (50-62) en una exhibición individual de su referente, Neemias Queta, pívot de los Boston Celtics, que firmó 23 puntos, 18 rebotes, 4 tapones y 2 asistencias para un total de 39 de valoración.

En el encuentro restante, Turquía sorprendió a Letonia, una de las anfitrionas, en Riga y arrasó en su partido (73-93) guiada por un excelente Shane Larkin, 15 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, y un inspirado Kenan Sipahi, 19 puntos, con 5/5 en triples y sin fallo en el tiro.Los locales, siempre a remolque, pecaron de desacierto en el lanzamiento exterior (23/38 en t3), una de sus especialidades, y echaron de menos una mayor aportación del NBA Kristaps Porzingins y a Arturs Zagars, que sufrió un golpe y no pudo volver a la pista durante casi toda la segunda parte.

En el partido inaugural, perteneciente al grupo B, Lituana se impuso con claridad a Reino Unido (70-94) y consiguió el récord histórico de rebotes en la competición, con 57. La estrella lituana Jonas Valanciunas, con 18 puntos y 9 rebotes, y el ala-pívot Azuolas Tubelis, 21 de valoración, fueron los más destacados del equipo, que ganó por 24 puntos a pesar de la pésima efectividad en el tiro de tres (2/19).

En el último partido del B, Finlandia sufrió para derrotar a Suecia (93-90) en un duelo emocionante hasta el final. Los suecos tuvieron la posibilidad de empatar con un triple de Melvin Pantzar, que no entró, pero la acción acabó con saque de banda a favor de Suecia con solo 0.9 en el reloj de partido.

Simon Birgander recepcionó mal el pase del propio Panzar y decidió el partido para los finlandeses, que volvieron a tener en Lauri Markkanen su mejor hombre, con 28 puntos, máximo anotador, empatado con el base sueco del Joventut, Ludde Hakanson.