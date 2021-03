Sacramento - Los Rockets de Houston dicen que están intentando canjear al descontento P.J. Tucker.

Tucker viajó con los Rockets a Sacramento para su juego contra los Kings el jueves por la noche, pero no jugó y estaba de regreso a Houston antes de que terminara el juego.

“Supuse que jugaría esta noche”, dijo el dirigente Stephen Silas tras la derrota 125-105 de los Rockets, la número 14 en fila.

“Antes del partido me enteré de que no iba a jugar. En algún momento hubo un acuerdo mutuo con P.J., su agente (el gerente general de los Rockets, Rafael Stone) y la organización de que P.J. ya no estará con el equipo”

Tucker, de 35 años, está en la última temporada de un contrato de cuatro años y 31.8 millones de dólares. El alero veterano ha estado presionando por un canje durante las últimas semanas y se había sentido cada vez más frustrado por la aparente falta de intentos de la organización para lograr un acuerdo.

Con Tucker promediando los mínimos de su carrera en anotaciones (4.4 puntos) y porcentaje de tiros (36.6), los Rockets inicialmente planearon que Tucker saliera de la banca en el juego contra Sacramento. Eso habría terminado con la racha de Tucker de arranques consecutivos de temporada regular en 216 y habría sido la primera vez que salió de la banca desde el 6 de febrero de 2018.

Cuando comenzó el juego, Tucker no estaba en el banco de los Rockets y no fue visto en el Golden 1 Center.

Si lo cambian, Tucker sería el tercer titular de Houston de la temporada pasada en salir del equipo. Los Rockets enviaron a Russell Westbrook a Washington a cambio de John Wall en diciembre pasado, luego enviaron a James Harden a los Brooklyn Nets como parte de un intercambio de varios equipos en enero.

“Honestamente, todo el año ha sido una especie de torbellino”, declaró el escolta de los Rockets Víctor Oladipo. “Solo un gran ajuste… muchas cosas que están fuera de nuestro control. Es fácil ser negativo en este momento cuando las cosas no van bien en general, pero tenemos que mantener una actitud positiva. Es difícil en este momento. Al final del día, podría ser mucho peor “.

Silas dijo que la decisión de que los Rockets y Tucker se separen fue mutua.

“Vamos a tratar de encontrar algo que funcione para (Tucker) y funcione para nosotros”, dijo Silas. “Ha sido profesional, ha estado en la alineación y ha intentado y haciendo lo que puede. En este punto, haremos lo mejor para el grupo y lo mejor para P.J.

“Decidió que no estaba realmente de acuerdo y decidimos que era una buena idea, sigamos adelante”.