16 de octubre de 2025
Malcolm Brogdon anuncia su retiro tras nueve temporadas en la NBA

El armador, ganador del premio al Novato del Año y al Sexto Hombre, puso fin a su carrera a los 32 años para dedicar más tiempo a su familia

16 de octubre de 2025 - 8:54 PM

Malcolm Brogdon promedió 15.3 puntos en 463 juegos. (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Malcolm Brogdon se retiró el miércoles después de una carrera de nueve años en la NBA, durante la cual ganó premios al mejor novato de la liga y al mejor reserva.

El veterano base había pasado la pretemporada con los Knicks de Nueva York, donde podría haber sido el suplente de Jalen Brunson. Sin embargo, decidió una semana antes de que comenzara la temporada que ya no jugaría.

“Estoy profundamente agradecido de haber llegado a este punto en mis propios términos y ahora poder cosechar los beneficios de mi carrera con mi familia y amigos”, expresó Brogdon en un comunicado que envió a ESPN.

“Gracias, desde el fondo de mi corazón, a todos los que han tenido un lugar en mi viaje”, agregó.

Brogdon, de 32 años, fue seleccionado en la segunda ronda del 2016 por los Bucks de Milwaukee. Ganó el premio al Novato del Año de la NBA en 2017 y más tarde jugó para Indiana, Boston, Portland y Washington.

Brogdon ganó el premio al Sexto Hombre del Año de la NBA en 2022-23 mientras jugaba para los Celtics. Promedió 15.3 puntos en 463 juegos.

Tags
NBAKnicks de Nueva York
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
