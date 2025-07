Si alguien conoce la actual mística del Coliseo Rubén Rodríguez es Nelson Colón.

La instalación fue el hogar del dirigente ponceño entre 2018 y 2024 mientras estuvo al mando de los Vaqueros de Bayamón. Al equipo bayamonés le dio los campeonatos número 15 y 16 (2020 y 2022) en cuatro viajes a la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Ahora con las riendas de los Cangrejeros de Santurce, Colón no ha podido sacar una victoria en el “rancho” como visitante este año.

En la final de la Conferencia A, el mentor y los crustáceos tendrán un tercer ‘turno al bate’ con el quinto juego de la serie programado para el sábado.

El luchado y emocional duelo entre ambos quintetos está igualado a dos victorias por bando luego de que los Cangrejeros volvieran a defender el Coliseo Roberto Clemente con una remontada, 75-73, en el cuarto capítulo del pasado jueves.

En Bayamón, los Vaqueros juegan para 6-0 en la postemporada. Durante la fase regular, acumularon récord de 14-3 como locales.

En las dos visitas al “rancho”, los Cangrejeros fueron traicionados por las emociones ante la presión que emana la cancha vaquera. Santurce perdió hasta por 32 puntos en el revés (95-71) del compromiso inicial, empañado por las expulsiones de Walter Hodge Jr. y de Javier Mojica, así como de Benito Santiago Jr. En el tercer juego, no dieron la talla luego del primer periodo, abajo hasta por 18 unidades para caer nuevamente, esta vez con marcador de 86-74.

El sábado es el quinto partido y aunque Colón hace caso omiso al ruido, sí reconoce las distracciones que surgen en el Rubén Rodríguez.

“A mí el baloncesto me ha puesto en situaciones a nivel mundial en diferentes escenarios grandes, entiéndase las Olimpiadas, la Copa del Mundo, ganar en Brasil después de 60 años para una clasificación. El ambiente a mí no me hace ni menos ni más”, declaró Colón, exmentor del Equipo Nacional, sobre el control de las emociones.

“Sí reconozco que hay una presión ahí que es natural. La afición es sólida, de apoyar a su equipo por 40 minutos. Pero, más que eso, que afecte o no afecte, personalmente, creo que es una de las variables que a lo mejor no deja que cojamos el ritmo, que estamos en tercera y ni podemos tirar la cuarta. Gracias a Dios que no juego y bloqueo todo eso; se queda en el aire. A lo mejor, alguno de los jugadores de nosotros compite contra esa presión, pero de mi parte, estoy tranquilo. Trato de ser la cara serena para cuando ellos miren, enfocarnos en la próxima jugada. Enfoque; apoyarlos, que es mi trabajo”, añadió.

Los Cangrejeros salieron el jueves inspirados del triunfo como locales ante la mirada del copaoderado y artista de fama mundial Bad Bunny, gracias a un doble-doble de Kenneth Faried (13 puntos y 12 rebotes) más 14 tantos de John Jenkins y 11 de Ian Clark. La escuadra de la capital tuvo a cinco jugadores en doble figura.

El trío de refuerzos de Santurce, en cambio, no ha sido efectivo en Bayamón.

Colón retornará al Rubén Rodríguez con la urgencia de robar, necesaria para los Cangrejeros si quieren avanzar a su primera serie final desde 2007.

“La parte más difícil del plan es ganar allí. Tenemos claro, desde que le ganamos a Caguas (en la semifinal de conferencia), que para ganar el campeonato tenemos que ganar un juego en Bayamón. No obstante, ellos han tenido una temporada increíble en el ‘Rancho’. Han perdido solo tres partidos allí. Lo entendemos y lo aceptamos, pero esta victoria nos deja en una posición capaz de ir a tomar ese partido”, apuntó Colón, cuatro veces campeón del BSN.