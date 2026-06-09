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Nueva York registra más de 20 arrestos tras la derrota de los Knicks ante los Spurs

La afición se volcó en las calles provocando incidentes después del partido

9 de junio de 2026 - 12:30 PM

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Jugadores de San Antonio Spurs y New York Knicks calientan antes del tercer juego de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden. (SARAH YENESEL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - Veintiuna personas fueron detenidas en las concentraciones posteriores al tercer partido de las Finales de la NBA, en el que los New York Knicks perdieron 111-115 contra los San Antonio Spurs, según informaron este martes fuentes policiales.

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Miles de aficionados colapsaron un centro de Manhattan, blindado por la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Madison Square Garden, en el que era el primer encuentro de los Knicks en la ciudad tras haber ganado los dos anteriores en San Antonio.

La asistencia de Trump obligó a trasladar la fiesta de visionado (watch party) gratuita organizada a las puertas del estadio a Bryant Park, a unas pocas manzanas, en un evento con una capacidad para unas 5,000 personas que debían registrarse previamente.

Al terminar el partido, una gran multitud de seguidores de los Knicks se concentró en los alrededores del parque bloqueando los accesos de coches y otros vehículos.

Algunos vídeos publicados en redes sociales muestran peleas entre los hinchas y a algunos destrozando mobiliario urbano, como maceteros o señales de autobús.

Al final, la actuación policial acabó con la detención de 21 personas que se encontraban en Bryant Park.

Trece de los detenidos enfrentan “cargos penales formales” como asalto, daños o desórdenes graves y los otros ocho fueron arrestados por “conducta desordenada”.

“Cinco policías sufrieron heridas menores”, explicó el Departamento de Policía de Nueva York, que calculó que se acabaron concentrando unas 7,000 personas.

Esta fue la primera vez en la temporada que la fiesta de los Knicks no se celebró en las inmediaciones de Madison Square Garden, después de que el Servicio Secreto lo impidiera por la asistencia de Trump.

Para el cuarto partido de la serie, previsto para este miércoles, está previsto que los aficionados puedan volver a reunirse a las puertas del estadio.

Los Knicks no alcanzan las Finales de la NBA desde 1999, una sequía de más de dos décadas que ha marcado a la franquicia y que explica la enorme expectación que rodea a cada victoria en esta serie, en la que el equipo neoyorquino está a un paso de conquistar el anillo.

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Breaking NewsBaloncestoNueva YorkKnicks de Nueva YorkSpurs de San Antonio
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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