Para José Juan Barea, gastar más refleja el crecimiento del Baloncesto Superior Nacional

Ahora como coapoderado de una franquicia del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el exjugador de la NBA José Juan Barea entiende que, para que un equipo sea exitoso, debe invertir en el producto aunque se exceda del tope salarial establecido por la liga y pague impuestos de lujo.

En 2025, nueve de los 12 quintetos se excedieron del “soft cap” de $900,000, por lo que tendrán que pagar un “luxury tax”.

Barea ahora es miembro del grupo a cargo de los Criollos de Caguas, cuyo apoderado es el empresario boricua Ric Elías.

Los únicos conjuntos que se mantuvieron dentro del límite fueron los Atléticos de San Germán, los Santeros de Aguada y los Piratas de Quebradillas.

“Creo que es un problema bueno que esté gastando más dinero en los equipos, en los jugadores para que puedan vivir de esto”, opinó Barea, también asistente técnico de los Nuggets de Denver, a El Nuevo Día durante una visita a la isla en el receso del Juego de Estrellas de la NBA.

PUBLICIDAD

“Para que la fanaticada se motive a venir a las canchas a ver a sus equipos jugar. Creo que es un problema bueno, que sí, un problema que tenemos que hablar, pero significa que el BSN sigue creciendo, que la fanaticada está más entusiasmada, que los jugadores quieren venir a jugar a Puerto Rico desde el día uno. Creo que es algo bueno para todos”, agregó.

Equipos rebasan el hard cap

En 2025, tres equipos sobrepasaron el “hard cap” de $1.4 millones, según reveló una auditoría externa. Las escuadras señaladas se encuentran, al momento, en un proceso de apelación para evitar sanciones.

Para 2026, el tope salarial colectivo aumentó a $1 millón, con un “hard cap” de $1.5 millones.

“El juego es a través de él”: Barea explica lo que significa Jokic para Denver El asistente boricua detalla cómo cambió la ofensiva de los Nuggets durante la ausencia del serbio.

“He estado en la NBA y todos los años aumentaba. Todos los contratos aumentaban. Es bueno para el BSN, que siga mejorando poco a poco”, indicó.

Barea jugó 14 temporadas en la NBA, 11 con los Mavericks de Dallas, con los que fue campeón en 2010-11. También estuvo tres años con los Timberwolves de Minnesota.

En el BSN, el mayagüezano, de 41 años, militó en 2021 y 2022 con los Cangrejeros de Santurce, además de 2006. También jugó con los Indios durante el inicio de su carrera profesional. Ya retirado, dirigió a los Mets de Guaynabo en 2024 y 2025.

“El estilo de juego de él es lo que gusta en Nueva York”: Barea sobre Alvarado El exNBA resalta el impacto del armador boricua y su encaje en la intensidad del mercado neoyorquino.

A pesar de estar a favor de inversiones elevadas, Barea defendió la importancia de los mercados pequeños y de mantener un balance competitivo.

“Mayagüez, San Germán, para mí esos dos equipos son bien importantes y siempre tienen que estar para la liga. Pero, esto es un problema que pasa en todas las ligas del mundo. Mercado grande, mercado pequeño. Hay que buscar formas de ayudar a los mercados pequeños”, sentenció.

PUBLICIDAD