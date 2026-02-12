BSN: nueve de las 12 franquicias deberán pagar el impuesto de lujo por el torneo 2025

Nueve de los 12 equipos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) pagarán el impuesto de lujo tras presentar nóminas que superaron el “soft cap” de la temporada 2025, supo El Nuevo Día.

El año pasado, el “soft cap” era de $900,000, con un “hard cap” en $1.4 millones.

En 2025, los únicos equipos que se mantuvieron por debajo del “soft cap” fueron los Piratas de Quebradillas, los Santeros de Aguada y los Atléticos de San Germán, supo este diario.

Los restantes nueve franquicias deberán pagar. Estas son Santurce, Bayamón, Guaynabo, Caguas, Ponce, Manatí, Arecibo, Mayagüez y Carolina.

Hasta el momento, se desconoce la cantidad total que deberán pagar las nueve franquicias que excedieron el límite.

Los Leones de Ponce, por ejemplo, hicieron pública su nómina durante la serie final del torneo, la cual ascendió a aproximadamente $1.2 millones.

Los Indios de Mayagüez, semifinalistas de la competencia, también informaron que superaron los $900,000, aunque sin alcanzar el millón de dólares.

Los Piratas de Quebradillas estuvieron por debajo del "soft cap", supo este diario. En la foto, el importado Emmanuel Mudiay. (BSN / José Santana)

El reglamento establece que entre $900,001 y $1.1 millones se paga un 15% del dinero que exceda el “soft cap”; entre $1,100,001 y $1,300,000 asciende a un 18%; y entre $1,300,001 y $1,400,000 aumenta a un 20%.

Según el reglamento de 2025, el dinero recaudado se distribuirá entre los seis equipos de menor nómina, siempre y cuando no hayan excedido el “soft cap”.

En 2023, por ejemplo, cinco equipos pagaron una suma de $187,000 en impuestos de lujo, informó José Couto, en aquel entonces director de torneo.

La mitad del dinero ingresó a las arcas del BSN y la otra mitad se repartió entre los siete equipos que no superaron el límite salarial.

Hace tres años, el tope salarial era de $500,000, con un “hard cap” de $650,000.

Actualmente, tres equipos se encuentran en proceso de apelación tras exceder los $1.4 millones, según hallazgos de una auditoría independiente.

De acuerdo con fuentes de El Nuevo Día, se trata de los Mets de Guaynabo, los Vaqueros de Bayamón y los Cangrejeros de Santurce.

Bajo el reglamento de 2025, las multas por exceder el “hard cap” pueden ascender hasta $100,000, además de la pérdida de turnos en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso.

Para la temporada 2026, el “soft cap” aumentará a $1 millón y el “hard cap” a $1.5 millones, según aprobó la junta de directores en diciembre pasado.