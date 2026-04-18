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Ponce derrota a los Cangrejeros en el BSN con tres jugadores anotando más de 20 puntos

En Mayagüez, los Indios superaron a los Atléticos de San Germán con sus tres refuerzos registrando dobles dobles

18 de abril de 2026 - 10:06 AM

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Jordan Murphy, de los Leones, se eleva para anotar dos de sus 21 puntos ante los Cangrejeros de Santurce. (Suministrada / Leones de Ponce)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El importado Terence Davis anotó dos triples consecutivos al inicio del juego y Jezreel de Jesús coronó un avance de 8-0 con el que los Leones de Ponce se encaminaron el viernes en su Auditorio Juan “Pachín” Vicens, a una victoria 111-106 sobre los Cangrejeros de Santurce.

Fue uno de dos partidos de la jornada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que también incluyó un triunfo 100-90 de los locales Indios de Mayagüez, que tuvieron a sus tres refuerzos registrando dobles dobles para superar a sus vecinos Atléticos de San Germán.

Los Leones tuvieron a tres jugadores con más de 20 puntos, encabezados por De Jesús con 28, y seguido por Davis con 24. Jordan Murphy añadió 21 puntos con 11 rebotes y tres asistencias.

Los locales tomaron el control del encuentro con su arrancada de 8-0 y no cedió la ventaja en el resto del compromiso. Ponce dominó los primeros 10 minutos con marcador de 27-22.

La ofensiva ponceña mantuvo su consistencia durante la primera mitad, que concluyó 62-46.

En el tercer periodo, un ‘bombazo’ de Jalen Crutcher amplió la ventaja, 70-47, con 8:32 en el reloj, siendo la mayor diferencia (23 puntos) de la noche. Al cierre del tercer segmento, los selváticos continuaban al frente 92-74.

Santurce tuvo una vigorosa reacción ganando 32-19 el cuarto parcial, en el que logró acercarse peligrosamente. Una bandeja de Ángel Matías redujo la desventaja a solo tres puntos, 109-106, con apenas 20 segundos por jugarse.

Sin embargo, los visitantes optaron por enviar a la línea de tiros libres a De Jesús, quien convirtió ambas tiradas para sellar la victoria con 18 segundos restantes.

Crutcher aportó a la ofensiva de Ponce 16 puntos.

Por los Cangrejeros, Malik Beasley fue el mejor con 31 puntos, seguido por Walter Hodge con 18, Ángel Rodríguez 16 y David Huertas 10.

Ponce mejoró su marca a 4-7, ubicado en el cuarto lugar del Grupo B, mientras que los capitalinos cayeron a 4-4, también en la cuarta posición en el Grupo A.

En Mayagüez, los Indios mejoraron a 3-5, todavía en la quinta posición del Grupo B, al superar a los Atléticos (6-3).

Tyrell Harrison tuvo un juego espectacular con un doble doble de 33 puntos y 16 rebotes, Tjader Fernández añadió 21 tantos, y en total los Indios tuvieron a cinco canasteros anotando en dígitos dobles.

Nathan Sobey también tuvo un doble doble de 18 puntos con 11 asistencias, Benito Santiago Jr. hizo 14 puntos, y Sam Waardenburg el otro doble doble con 11 puntos y 10 rebotes.

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BSNLeones de PonceCangrejeros de Santurce Indios de MayagüezAtléticos de San Germán
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