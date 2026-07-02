Puerto Rico apunta a un quinto título consecutivo en el Centrobasket femenino

La preparación del Equipo Nacional adulto y del grupo Sub-20 rumbo al Centrobasket y a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzó este jueves con el inicio oficial de los entrenamientos.

Gerardo “Jerry” Batista, dirigente de ambos equipos, explicó que las jugadoras que militan en el extranjero comenzaron a llegar este miércoles y que durante los primeros días de trabajo evaluará el grupo para definir las plantillas oficiales de ambos torneos.

En el caso de la selección adulta, que competirá en el Centrobasket, Batista espera realizar el corte final el domingo.

“No tenemos una preselección muy grande, tenemos una preselección pequeña. No hay tantas jugadoras en esa preselección, así que posiblemente en tres o cuatro días cojamos las 12 y las utilicemos en los últimos días para prepararnos con el equipo completo”, manifestó Batista en entrevista con El Nuevo Día.

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“Siempre que tengo la oportunidad, me gusta darle una oportunidad a alguna jugadora con menos experiencia o que haga su debut en este tipo de torneos. Pero la base del equipo será la que estará en el Mundial, porque este Centrobasket nos sirve de preparación para ese torneo”.

Este jueves, la Federación anunció la preselección de 15 jugadoras. Pamela Rosado, Arella Guirantes, Tayra Meléndez e Imani McGee figuran en el grupo.

El Centrobasket se disputará del 12 al 18 de julio en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua. El torneo reunirá a ocho selecciones, divididas en dos grupos.

Puerto Rico es parte del Grupo B junto a El Salvador, Guyana e Islas Vírgenes. El Grupo A, mientras, está integrado por República Dominicana, Nicaragua, México y Bahamas.

En cuanto a la decisión de utilizar a McGee sobre Mya Hollingshed, ambas jugadoras naturalizadas, Batista detalló que desea ver cómo le va en Nicaragua, patra entonces tomar una decisión de cara al Mundial de Alemania 2026, que se realizará del 4 al 13 de septiembre.

“Para este torneo (el Centrobasket) está McGee. En el caso de Mya, ella sigue estando con nosotros. Vamos a ver cómo nos va con Imani en este torneo y de ahí partimos”, articuló, por su parte, Batista.

La expectativa es repetir el podio

Puerto Rico ha conquistado las últimas cuatro ediciones del torneo. Además de otorgar tres plazas para el FIBA AmeriCup Femenino 2027, Batista considera que se trata de la competencia más importante a nivel regional.

“Para mí este es el más importante porque es de nuestra región, la que ha mejorado mucho”, declaró el veterano entrenador.

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Al analizar la competencia, Batista advirtió que Puerto Rico no puede confiarse pese a su dominio reciente en el torneo.

Señaló que el grupo incluye a rivales de cuidado como Islas Vírgenes, equipo que derrotó a las boricuas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y que cuenta con varias jugadoras con experiencia en el baloncesto universitario estadounidense.

También recordó que en el pasado Centrobasket tuvieron que remontar para vencer a El Salvador, otra selección que, a su juicio, ha elevado su nivel.

Del otro lado del cuadro aparecen dos de los tradicionales favoritos de la región, México y República Dominicana, por lo que insistió en que Puerto Rico afrontará el torneo “con mucho respeto” y se preparará de la mejor manera posible.

Sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se jugarán en la categoría Sub-20, Batista reconoció que México parte como uno de los principales rivales, al señalar que tradicionalmente ha dominado las categorías anteriores con equipos muy sólidos.

Aun así, aseguró que la expectativa de Puerto Rico es disputar el campeonato y luchar por la medalla de oro.

“Obviamente, la expectativa de nosotros es ganar el oro. Tratar de prepararnos para ganar el oro, eso es lo que queremos. Pero sé que por lo menos en los pasados años, México ha reunido unos equipos sólidos. Nosotros hemos reunido bastante de las jugadoras de nosotros. Entiendo que va a ser un grupito interesante”, argumentó Batista.

El entrenador agregó que el torneo también representa una valiosa oportunidad para evaluar a las jugadoras que podrían convertirse en el relevo del programa adulto.