Renaldo Balkman y Javier Mojica prometen un año más con los Vaqueros

Bayamón - La “vieja escuela” de los Vaqueros aseguró el lunes el campeonato número 17 de la franquicia.

Javier Mojica, de 40 años, anotó 16 puntos, con cuatro triples; y Renaldo Balkman, de 41 años, atrapó 12 rebotes, seis ofensivos, para la victoria del quinto juego, 82-68, sobre los Leones de Ponce en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Mojica ganó su quinto título en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) , cuarto con el uniforme vaquero. Balkman, por su parte, alzó su segundo trofeo luego de nueve años. Ganó su primer cetro en 2016 con los Capitanes de Arecibo.

En medio de la celebración, Mojica, otrora escolta del Equipo Nacional, informó que le resta un año de su pacto con Bayamón, descartando el retiro.

PUBLICIDAD

“Yo voy año a año. Es como un carro. Después de par de millaje, se puede dañar el motor o la transmisión. Hay que ver. Todavía, gracias a Dios, tengo un año más de contrato. Voy a regresar el año que viene y hacer todo lo posible por ganar ese trofeo de nuevo”, dijo a la prensa en el tabloncillo.

Mojica, parte del club de los 6,000 puntos y líder de robos de balón en la historia del BSN, completó 21 partidos durante la fase regular. Se perdió las últimas semanas mientras se rehabilitaba de una lesión.

Javier Mojica ganó su quinto campeonato en el BSN, cuarto con los Vaqueros. (José Raúl Santana )

El año pasado, tuvo una lesión de rodilla que lo dejó fuera por 11 encuentros. Bayamón terminó con la peor marca de la temporada (10-24) luego de ganar campeonatos en 2020 y 2022, año que Mojica fue el Jugador Más Valioso de la final.

El equipo fue desmantelado y vendido a Eric “Duars” Pérez, con Carlos Arroyo como coapoderado. Solo Mojica y Stephen Thompson Jr. permanecieron en la plantilla.

“Este campeonato se siente diferente porque sucede después de un año malo que no logramos llegar ni a los playoffs. Poder pasar la página y hacer algo diferente es muy especial. Voy a disfrutarlo al máximo”, apuntó Mojica, quien vio partir a Angel Rodríguez, Benito Santiago Jr. e Ysmael Romero.

“En ese momento, me sentí mal. Perder jugadores con los que llevaba muchos años jugando con ellos, pero sé que esto es un negocio. Confié en que el cambio en algún momento nos iba a funcionar y así fue. Hay que pasar por cosas malas para disfrutar las buenas y eso fue lo que hicimos este año. El año pasado fue un año malo para la franquicia y este año hicimos cambios. Jugamos, practicamos duro y logramos coronarnos como campeones”, sentenció.

PUBLICIDAD

Mojica ganó su primer campeonato en 2009 junto a Christian Dalmau, ahora su dirigente. Repitió en 2017 como miembro de los Piratas de Quebradillas. Al año siguiente, retornó a la Ciudad de Chicharrón.

1 / 26 | Fiesta en el "rancho": los Vaqueros vuelven al trono del BSN. Javier Mojica ganó su quinto campeonato en el BSN, cuarto con los Vaqueros. - José Raúl Santana

No cuelga las zapatillas

Balkman, por su parte, firmó este año con los Vaqueros luego de tres temporadas con los Mets de Guaynabo. Con los metropolitanos, jugó la final de 2021, perdida contra Arecibo. En 2023 se quedó a un juego de volver a la serie de campeonato al caer frente a los Gigantes de Carolina.

En Bayamón, finalmente pudo volver a la cima del BSN como un suplente con minutos de calidad.

“Significa mucho este campeonato para mí. Han sido dos años duros para mí. No muchas personas saben mi historia. Está por contarse. La diré algún día pero, ahora mismo, voy a disfrutarme esto. Feliz por estar aquí”, declaró Balkman, sin abundar sobre su pasado.

Balkman, con seis años de experiencia en la NBA, tuvo asistencias perfecta con los Vaqueros. Fue el único integrante de los nuevos campeones que no se perdió ningún partido.

Promedió 17 minutos por encuentro, brillando en las área de esfuerzo en la pintura.

“Siempre he sido un caballo de hierro. Quería ser un líder cuando llegué aquí. Les dije que no los iba a defraudar, que iba a darlo todo. Jugar todos los partidos como si fuera mi último. Eso fue lo que hice y salimos con el campeonato. Este año, me puso en la mejor posición”, indicó Balkman, quien no piensa en el retiro.