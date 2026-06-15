Tiago Splitter será el nuevo entrenador de los Bulls

Chicago - Los Bulls de Chicago están ultimando un acuerdo para contratar al entrenador interino de los Trail Blazers de Portland, Tiago Splitter, como su próximo entrenador en jefe, según informó el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con la decisión.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el equipo no anunció el acuerdo, que fue reportado inicialmente por ESPN.

Splitter, de 41 años, se unió al cuerpo técnico de Chauncey Billups en Portland en junio pasado. Fue ascendido de asistente a entrenador interino cuando Billups fue arrestado en octubre en una operación federal contra una extensa red de apuestas ilegales.

Billups se declaró inocente de los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.

Splitter dirigió a Portland a un récord de 42-40 y una derrota en cinco juegos ante San Antonio en la primera ronda de los playoffs. Fue la primera aparición en playoffs y la primera vez que los Trail Blazers terminaron con un récord positivo desde la temporada 2020-21.

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Splitter jugó para San Antonio, Atlanta y Filadelfia durante sus siete temporadas en la NBA. El pívot brasileño fue seleccionado por los Spurs en la primera ronda del draft de 2007 y ayudó al equipo a ganar un título de la NBA en 2014.

Trabajó para Brooklyn durante cinco temporadas, de 2018 a 2023, primero como escucha y luego como entrenador asistente.

Fue asistente de Houston durante un año antes de dirigir al Paris Basketball Club, llevándolo a ganar la Copa de Francia en la temporada 2024-25.

Splitter reemplazaría a Billy Donovan, quien renunció tras seis temporadas. Los Bulls conversaron con Donovan sobre su posible regreso, pero él decidió retirarse en lugar de trabajar con una nueva directiva.

Chicago permitió un promedio de 121.5 puntos por partido esta temporada, ubicándose en el puesto 28 de la NBA. Los Bulls terminaron con un récord de 31-51 y se quedaron fuera de los playoffs por cuarto año consecutivo.