24 de noviembre de 2025
DeportesBaloncesto
Entrevista
prima:Tragedia en Canóvanas destapa la realidad económica del deporte juvenil: “Es triste”

El Comité Olímpico de Puerto Rico y la Federación de Baloncesto coincidieron en que la necesidad empuja a las familias a recurrir a prácticas prohibidas por ley, mientras discuten posibles guías y orientaciones para los clubes

24 de noviembre de 2025 - 6:40 PM

Imágenes de la cancha de baloncesto del Complejo Deportivo de la Urbanización Quintas de Canóvanas, sede del club.Un canasto de categorías menores decora otra de las canchas de dicho club en Canóvanas.Complejo Deportivo de la Urbanización de Quintas de Canóvanas.
1 / 12 | Tragedia en Canóvanas destapa la realidad económica del deporte juvenil: “Es triste” . Imágenes de la cancha de baloncesto del Complejo Deportivo de la Urbanización Quintas de Canóvanas, sede del club. - alexis.cedeno
La tragedia que cobró la vida de una mujer y dos menores mientras pedían dinero en una intersección para participar en un torneo de baloncesto fue lamentada por la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, quien sostuvo que el incidente expone la precariedad económica que enfrentan miles de familias y equipos deportivos en el país.

