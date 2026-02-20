Opinión
Unos Pistons imparables derrotan por tercera vez en la campaña a los Knicks

Detroit mantuvo una ventaja de 5.5 juegos en la Conferencia del Este sobre Boston y de siete sobre el propio Nueva York

20 de febrero de 2026 - 9:45 AM

Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Cade Cunningham anotó 42 puntos y repartió 13 asistencias para guiar a los Pistons de Detroit a una victoria por 126-111 sobre los Knicks de Nueva York el jueves por la noche.

Los Pistons han derrotado a los Knicks en los tres enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada.

Paul Reed anotó 18 puntos, Tobias Harris tuvo 11 puntos y 10 rebotes y Ausar Thompson agregó 10 puntos para Detroit, líder de la Conferencia Este.

Jalen Brunson lideró a Nueva York con 30 puntos y Karl-Anthony Towns terminó con 21 puntos y 11 rebotes.

Landry Shamet anotó 15 puntos y Josh Hart tuvo 11 mientras los Knicks lanzaron un miserable 23% (8 de 35) desde la zona de los tres puntos.

El base suplente puertorriqueño José Alvarado, jugó 21 minutos y anotó seis puntos con cinco asistencias, cuatro rebotes y un corte de balón.

Los Knicks anotaron los primeros cinco puntos del partido, consiguiendo su mayor ventaja, 9-2. Los Pistons luego encadenaron una racha de 21-8, tomando la delantera definitivamente.

Detroit terminó el segundo cuarto con una racha de 7-0 y tomó su primera ventaja de dos dígitos del juego, 58-48, en el medio tiempo.

Los Knicks se acercaron 62-60 con la canasta de Towns al comienzo del tercer cuarto. Pero Duncan Robinson encestó dos triples consecutivos y los Pistons ampliaron su ventaja a 13 puntos antes de conformarse con una ventaja de 90-79 al llegar al último cuarto.

Detroit se adelantó por 19 puntos, la mayor cantidad del partido, con un marcador de 104-85 gracias a un canasto de Daniss Jenkins cuando restaban 7:50 minutos de juego.

Los Knicks se acercaron a 11 puntos (120-109) con un triple de Brunson a 1:33 del final, pero no lograron acercarse.

Los Pistons jugaron sin Jalen Duran, su máximo reboteador y segundo máximo anotador, ni con Isaiah Stewart, quien promedia 10 puntos. Ambos cumplen suspensiones por su participación en una pelea en un partido contra Charlotte el 9 de febrero.

Tags
Knicks de Nueva YorkPistons de DetroitNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
