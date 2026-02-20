Los Cavaliers no pierden desde la llegada de James Harden

Donovan Mitchell anotó 17 puntos, James Harden sumó 16 y los Cavaliers de Cleveland arrollaron el jueves 112-84 a los Nets de Brooklyn, para ampliar a seis su número de victorias consecutivas, su mejor racha en la temporada.

Los Cavaliers también han ganado cinco duelos seguidos en casa y 11 de sus últimos 12 en total. Fue el segundo partido consecutivo y la sexta vez esta temporada que los Cavs no estuvieron en desventaja en un encuentro.

Cleveland inició una serie de cinco partidos en siete días. Con una ventaja de 102-67 al final del tercer cuarto, el entrenador Kenny Atkinson dio descanso a sus titulares durante los últimos 12 minutos.

Michael Porter Jr. aportó 14 puntos y Ochai Agbaji firmó 13 por Brooklyn, que tiene marca de 5-20 desde el 29 de diciembre.

Harden y Mitchell estuvieron en sintonía desde el inicio. Harden robó un balón tras un mal pase de Noah Clowney, y arrancó un contraataque. Le lanzó un pase bombeado a Mitchell para una clavada tipo alley-oop que puso a los Cavaliers arriba por 14-3.

Harden encestó sus primeros seis tiros de campo, incluidos tres triples. Además repartió nueve asistencias y capturó cinco rebotes. Mitchell acertó 7 de 12 tiros de campo.

35 de Kevin Durant contra los Hornets

Kevin Durant encestó dos tiros libres con 3,2 segundos por jugarse para completar sus 35 puntos, y los Rockets de Houston resistieron para vencer el jueves 105-101 a los Hornets de Charlotte.

Jabari Smith Jr. sumó 15 puntos, mientras que Reed Sheppard y Alperen Sengun aportaron 13 cada uno para Houston. Los Rockets remontaron un déficit de 11 unidades en la primera mitad.

Grant Williams encabezó a los Hornets con 20 puntos. Brandon Miller anotó 17, pero acertó apenas uno de 12 triples.

LaMelo Ball, que jugó un día después de verse involucrado en una colisión de dos autos en el centro de Charlotte, terminó con 11 puntos, siete asistencias y siete rebotes.

Los Hornets, que habían ganado 11 de 12 antes del receso del Juego de Estrellas y cuya única derrota había sido ante Detroit, líder de la Conferencia Este, se vieron sólidos al inicio y se escaparon a una ventaja de 11 puntos al comienzo del segundo cuarto.