Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los Cavaliers no pierden desde la llegada de James Harden

Cleveland atraviesa por una racha de seis victorias, tres desde el cambio por el otrora Jugador Más Valioso de la NBA

20 de febrero de 2026 - 12:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
James Harden, de los Cavaliers de Cleveland, dispara frente a Michael Porter Jr. de los Nets de Brooklyn en el partido del jueves 19 de febrero de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) (Sue Ogrocki)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Donovan Mitchell anotó 17 puntos, James Harden sumó 16 y los Cavaliers de Cleveland arrollaron el jueves 112-84 a los Nets de Brooklyn, para ampliar a seis su número de victorias consecutivas, su mejor racha en la temporada.

RELACIONADAS

Los Cavaliers también han ganado cinco duelos seguidos en casa y 11 de sus últimos 12 en total. Fue el segundo partido consecutivo y la sexta vez esta temporada que los Cavs no estuvieron en desventaja en un encuentro.

Cleveland inició una serie de cinco partidos en siete días. Con una ventaja de 102-67 al final del tercer cuarto, el entrenador Kenny Atkinson dio descanso a sus titulares durante los últimos 12 minutos.

Michael Porter Jr. aportó 14 puntos y Ochai Agbaji firmó 13 por Brooklyn, que tiene marca de 5-20 desde el 29 de diciembre.

Harden y Mitchell estuvieron en sintonía desde el inicio. Harden robó un balón tras un mal pase de Noah Clowney, y arrancó un contraataque. Le lanzó un pase bombeado a Mitchell para una clavada tipo alley-oop que puso a los Cavaliers arriba por 14-3.

Harden encestó sus primeros seis tiros de campo, incluidos tres triples. Además repartió nueve asistencias y capturó cinco rebotes. Mitchell acertó 7 de 12 tiros de campo.

35 de Kevin Durant contra los Hornets

Kevin Durant encestó dos tiros libres con 3,2 segundos por jugarse para completar sus 35 puntos, y los Rockets de Houston resistieron para vencer el jueves 105-101 a los Hornets de Charlotte.

Jabari Smith Jr. sumó 15 puntos, mientras que Reed Sheppard y Alperen Sengun aportaron 13 cada uno para Houston. Los Rockets remontaron un déficit de 11 unidades en la primera mitad.

Grant Williams encabezó a los Hornets con 20 puntos. Brandon Miller anotó 17, pero acertó apenas uno de 12 triples.

LaMelo Ball, que jugó un día después de verse involucrado en una colisión de dos autos en el centro de Charlotte, terminó con 11 puntos, siete asistencias y siete rebotes.

Los Hornets, que habían ganado 11 de 12 antes del receso del Juego de Estrellas y cuya única derrota había sido ante Detroit, líder de la Conferencia Este, se vieron sólidos al inicio y se escaparon a una ventaja de 11 puntos al comienzo del segundo cuarto.

Pero los Rockets empezaron a despegarse en el último periodo. Sengun anotando en una bandeja invertida girando ante el pívot novato Ryan Kalkbrenner y, en la posesión siguiente, un gancho corto dio a Houston su mayor ventaja, 95-84, con cinco minutos por jugar.

Tags
Cavaliers de ClevelandJames HardenNBANets de Brooklyn
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 20 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: