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Alex Cora fue despedido por los Red Sox de Boston

La novena tuvo un pobre arranque de temporada y está última en la División Este de la Americana

25 de abril de 2026 - 7:39 PM

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Cora estaba bajo contrato con los Red Sox hasta el 2027. En julio de 2024 acordó una extensión de tres años y $21 millones. (Jon Shapley)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Alex Cora fue despedido este sábado como mánager de los Red Sox de Boston, confirmó la organización temprano esta noche.

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El boricua fue despedido luego de una victoria 17-1 sobre los Orioles de Baltimore. Chad Tracy, entrenador de la filial Triple-A de los Red Sox, será el dirigente interino, confirmó la franquicia.

Los Red Sox juegan este domingo para 10-17 y ocupan el último puesto en la División Este de la Liga Americana.

“Alex Cora llevó a esta organización a una de las temporadas más grandes en la historia de los Red Sox en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre tendrá nuestra más profunda gratitud,” dijo John Henry, propietario principal de los Red Sox. “Ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha liderado dentro y fuera del campo de tantas maneras importantes. Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta es especialmente difícil dado lo que Alex ha significado para los Red Sox desde el día en que llegó”, añadió.

Cora estaba bajo contrato con los Red Sox hasta el 2027. En julio de 2024 acordó una extensión de tres años y $21 millones.

“Quiero agradecer a Alex, a nuestros entrenadores y a sus familias por todo lo que han dado a esta organización. Han sido parte de este club de una manera que va más allá del campo, y siempre tendrán nuestro respeto y gratitud”, agregó el propietario.

Junto con Cora fue despedido el también boricua Ramón Vázquez, quien era el coach de banco de los Red Sox. Otros despedidos fueron coach de bateo Peter Fatse y su asistente Dillon Lawson, el coach de tercera base Kyle Hudson y el entrenador de estrategia de bateo de las Grandes Ligas Joe Cronin, anunció el club el sábado.

El coach de primera base, el boricua José David Flores sigue en el cuerpo técnico.

Cora estaba en su octava temporada como mánager de los Red Sox. Su récord para la franquicia durante ese periodo fue de 619-541.

Ganó la Serie Mundial como dirigente de los Red Sox en 2018, cuando llevó al equipo a ganar 108 juegos en la temporada regular. En el 2021, los Red Sox jugaron para 92-70 bajo Cora.

Los Red Sox del 2026 ocupan el vigésimo puesto de carreras anotadas en las Grandes Ligas, además de vigésimo primero en efectividad en los lanzadores. Están empates en el antepenúltimo puesto en récord de ganados y perdidos.

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Alex CoraRed Sox de BostonRamón Vázquez
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