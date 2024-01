El plan de Vaughn Grissom era jugar con los Cangrejeros de Santurce durante la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El compromiso también incluía aparecer en la Serie del Caribe que se jugará en Miami, Florida, si los crustáceos hipotéticamente ganaran el campeonato de la pelota invernal.

Sin embargo, todo cambió el pasado sábado.

Grissom fue cambiado de los Braves a los Red Sox de Boston por el siete veces Jugador Todo-Estrella, el abridor Chris Sale, en un canje que también incluyó una suma de dinero para Atlanta.

Los Red Sox del dirigente puertorriqueño Alex Cora no tardaron en llamar para atrás a Grissom, de raíces boricuas, de inmediato.

Según Kelvin Colón, gerente general de los Cangrejeros, la organización de Grandes Ligas pidió que el jugador de cuadro, quien cumple 23 años el viernes, saliera de la novena tan pronto como martes, 2 de enero, fecha del inicio de las semifinales contra los Criollos de Caguas.

PUBLICIDAD

“Es una situación que realmente se lo puedes preguntar a Cora y a Boston. A mí me llegó la notificación de lo que ellos querían hacer. Querían pararlo”, expresó Colón a El Nuevo Día previo al inicio del partido inicial de semifinales en el Estadio Hiram Bithorn.

“No me dieron muchas explicaciones. Fue más porque tenían un campamento, que no es mandatorio, con Trevor Story (campocorto titular de Boston). Ellos pensaron que eso era mejor que jugar en los playoffs porque un pelotero como él, que llega un 7 de diciembre, no tenía fatiga. Tenía compromiso para quedarse con nosotros hasta finales y quería jugar la Serie del Caribe”, agregó.

Grissom, un siore natural, llegó a Santurce con la asignación de los Braves de militar en el jardín izquierdo para dar inicio a un cambio de posición rumbo a la temporada 2024 de las Mayores.

Jugó 13 partidos con los líderes del torneo regular, registrando promedio de bateo de .256. Dio 11 hits 43 turnos al bate con solo un extrabase, más tres carreras remolcadas. Se ponchó en ocho ocasiones.

“Se entiende del muchacho también estando en una organización nueva. Que él mismo se sienta obligado a irse. Respeto a las organizaciones porque trabajo con los Dodgers, pero nunca hablaron con nosotros para ver si se podía quedar. Se fue un poco “down” pero eso se entiende. Si el campamento para ellos es mejor que estar aquí, se entiende. Yo quiero que sea un jugador de todos los días en Grandes Ligas, especialmente en Boston”, sostuvo Colón.

PUBLICIDAD

Para Colón, la baja de Grissom no será de mayor impacto. En el sorteo de jugadores de los equipos eliminados, escogieron a la tercera base de los Indios, Emmanuel “Pulpo” Rivera. En el jardín izquierdo, cuentan con Albert Almora Jr.

“Estamos bien. Tenemos a Rivera que escogimos en el sorteo. Un jugador de Grandes Ligas que encaja perfectamente. No vamos a tener una baja como tal pero claro, Grissom estaba contento aquí y nosotros con él. Se estaba poniendo caliente. Con Pulpo entrando vamos a estar bien”, indicó.

Colón vio como positivo el desempeño de Grissom en los bosques durante su corta estadía con los Cangrejeros.

“Es un buen pelotero. Lo conozco desde los 15 años. Para mí es un buen jugador. Defensivamente está bien. En los jardines se vio bien. Los planes (en Boston) es que lo quieren en segunda base. Aquí se podía poner en segunda base, pero ellos no llamaron con esa intención. Era para sacarlo. Desde los 30 minutos que Cora lo llamó”, recalcó Colón.

Grissom debutó en las Mayores con los Braves en 2022. Su primer juego, precisamente, fue en Fenway Park, hogar de los Red Sox, donde disparó un cuadrangular por encima del “Monstruo Verde”.

En 64 juegos, tiene promedio de .287 cinco cuadrangulares y 27 carreras remolcadas.

“Creo que el muchacho está en un punto de su carrera que puede jugar todos los días y que puede hacer un impacto. Creo que va a estar bien en segunda base. Si puede jugar en los jardines, le da más valor al muchacho”, apuntó.

Los Cangrejeros, que no ganan el campeonato de la LBPRC desde la temporada 2019-20, finalizaron en el primer lugar de la tabla de posiciones con marca de 25-15. Caguas, por su parte, terminó cuarto con récord de 21-19.