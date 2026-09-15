Astros descartan el regreso de Carlos Correa esta temporada

El regreso de Carlos Correa a los Astros de Houston esta temporada quedó descartado, anunció este martes el dirigente boricua del equipo, Josué Espada.

El santaisabelino se encontraba en la última etapa de su rehabilitación cuando volvió a sentir dolor y presentó inflamación en el tobillo izquierdo, que fue operado en mayo, detalló Espada.

“La acumulación de trabajo en los últimos días ha sido realmente difícil para su pierna”, destacó Espada. “Le ha causado algo de dolor y cosas así”.

Como parte de la etapa final de su recuperación, Correa practicaba deslizamientos en las bases para poner a prueba el tobillo. El jugador ya había respondido favorablemente al batear y realizar labores defensivas.

Los Astros anticipaban que Correa pudiera aportar en la recta final de la temporada regular, en momentos en que el equipo se aferra a una frágil ventaja en el primer lugar de la División Oeste.

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Sin embargo, la noticia de este martes obliga tanto a Houston como al jugador a poner la mirada en la temporada de 2027.

Correa cumplirá 32 años este mes y se encamina en 2027 a su decimotercera campaña en las Grandes Ligas. En las 12 temporadas que ha disputado hasta el momento, promedia 107 partidos por año.