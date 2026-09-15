Astros descartan el regreso de Carlos Correa esta temporada
El campocorto puertorriqueño apenas vio acción en 32 partidos y acumuló 141 turnos al bate
15 de septiembre de 2026 - 6:35 PM
15 de septiembre de 2026 - 6:35 PM
El regreso de Carlos Correa a los Astros de Houston esta temporada quedó descartado, anunció este martes el dirigente boricua del equipo, Josué Espada.
El santaisabelino se encontraba en la última etapa de su rehabilitación cuando volvió a sentir dolor y presentó inflamación en el tobillo izquierdo, que fue operado en mayo, detalló Espada.
“La acumulación de trabajo en los últimos días ha sido realmente difícil para su pierna”, destacó Espada. “Le ha causado algo de dolor y cosas así”.
Como parte de la etapa final de su recuperación, Correa practicaba deslizamientos en las bases para poner a prueba el tobillo. El jugador ya había respondido favorablemente al batear y realizar labores defensivas.
Carlos Correa will not return to the Astros this season. The area is inflamed. He will see a doctor tomorrow, said manager Joe Espada.— Javier Gonzalez (@Astros_Coverage) September 15, 2026
"The most important thing for him now is to focus on next season," Espada stated. pic.twitter.com/i9OP0vmw0k
Los Astros anticipaban que Correa pudiera aportar en la recta final de la temporada regular, en momentos en que el equipo se aferra a una frágil ventaja en el primer lugar de la División Oeste.
Sin embargo, la noticia de este martes obliga tanto a Houston como al jugador a poner la mirada en la temporada de 2027.
Correa cumplirá 32 años este mes y se encamina en 2027 a su decimotercera campaña en las Grandes Ligas. En las 12 temporadas que ha disputado hasta el momento, promedia 107 partidos por año.
En la presente campaña, el campocorto puertorriqueño apenas vio acción en 32 partidos y acumuló 141 turnos al bate.
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