Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de septiembre de 2026
84°Lluvias dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Astros descartan el regreso de Carlos Correa esta temporada

El campocorto puertorriqueño apenas vio acción en 32 partidos y acumuló 141 turnos al bate

15 de septiembre de 2026 - 6:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En las 12 temporadas que ha disputado hasta el momento, Carlos Correa promedia 107 partidos por año. (Karen Warren)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El regreso de Carlos Correa a los Astros de Houston esta temporada quedó descartado, anunció este martes el dirigente boricua del equipo, Josué Espada.

RELACIONADAS

El santaisabelino se encontraba en la última etapa de su rehabilitación cuando volvió a sentir dolor y presentó inflamación en el tobillo izquierdo, que fue operado en mayo, detalló Espada.

“La acumulación de trabajo en los últimos días ha sido realmente difícil para su pierna”, destacó Espada. “Le ha causado algo de dolor y cosas así”.

Como parte de la etapa final de su recuperación, Correa practicaba deslizamientos en las bases para poner a prueba el tobillo. El jugador ya había respondido favorablemente al batear y realizar labores defensivas.

Los Astros anticipaban que Correa pudiera aportar en la recta final de la temporada regular, en momentos en que el equipo se aferra a una frágil ventaja en el primer lugar de la División Oeste.

Sin embargo, la noticia de este martes obliga tanto a Houston como al jugador a poner la mirada en la temporada de 2027.

Correa cumplirá 32 años este mes y se encamina en 2027 a su decimotercera campaña en las Grandes Ligas. En las 12 temporadas que ha disputado hasta el momento, promedia 107 partidos por año.

En la presente campaña, el campocorto puertorriqueño apenas vio acción en 32 partidos y acumuló 141 turnos al bate.

Tags
Carlos CorreaAstros de HoustonPlayoffsMLBLesiones deportivasJosué Espada
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 15 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: