La Selección sigue con vida y va por el último pase al Preolímpico de Norceca
El Equipo Nacional masculino de voleibol busca asegurar su boleto al torneo continental que repartirá un pase a Los Ángeles 2028
15 de septiembre de 2026 - 5:28 PM
15 de septiembre de 2026 - 5:28 PM
La Selección Nacional de voleibol masculino venció 3-0 este martes a Guatemala en el Campeonato Norceca y avanzó al partido por el importante quinto puesto del torneo, que disputará el miércoles ante México.
El ganador de ese encuentro obtendrá el cuarto y último boleto disponible para el Preolímpico, que se disputará inmediatamente después del Campeonato.
Ambos torneos tienen como sede Canadá.
El duelo entre México y Puerto Rico tendrá características de un séptimo y decisivo partido de una serie final desde la perspectiva de los boricuas, según describió el dirigente nacional, Jamille Torres.
“Estamos en pie, y qué más emocionante que sea versus México, un rival que respeto y al que le ganamos los primeros tres juegos de la temporada, pero que luego nos ha ganado los últimos tres. El sentimiento es como de un séptimo juego, literal... No hay mayor motivación que esa”, dijo Torres.
Puerto Rico tomó en el Campeonato Norceca la ruta larga hacia el Preolímpico. El camino más corto era clasificar a las semifinales del torneo, pero esa posibilidad se esfumó con la derrota ante Cuba en los cuartos de final.
Obligada entonces a luchar por el quinto puesto, la Selección dio este martes el primer paso al vencer a Guatemala con parciales de 25-14, 25-21 y 25-15 en la ronda que define las posiciones del quinto al octavo lugar.
Ahora, este miércoles, Puerto Rico se jugará ante México tanto el quinto puesto como el boleto al Preolímpico.
🇵🇷 PUERTO RICO ADVANCES TO THE FIFTH-PLACE MATCH! 🔥— NorcecaInfo (@Norceca_Info) September 15, 2026
Puerto Rico 🇵🇷 defeated Guatemala 🇬🇹 3-0 (25-14, 25-21, 25-15) and will face Curaçao 🇨🇼 or Mexico 🇲🇽 for fifth place and a berth in the NORCECA Olympic Qualifier!
🔝 Vargas 🇵🇷 17 | Blanco 🇬🇹 13#norceca #volleyball pic.twitter.com/3xnYhifeN0
“La meta es clasificar al Preolímpico y, ya estando en el Preolímpico, pelear por un espacio contra los grandes”, destacó Torres.
Canadá y Cuba figuran entre los principales contendientes por el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Si no consigue la clasificación olímpica mediante el torneo en Canadá, la Selección tendrá otras dos oportunidades para obtener su pase a Los Ángeles 2028. La segunda será en el Mundial de 2027, que otorgará otras tres plazas, mientras que la última vía será a través del ranking mundial, que repartirá los tres boletos restantes.
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