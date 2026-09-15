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La Selección sigue con vida y va por el último pase al Preolímpico de Norceca

El Equipo Nacional masculino de voleibol busca asegurar su boleto al torneo continental que repartirá un pase a Los Ángeles 2028

15 de septiembre de 2026 - 5:28 PM

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La Selección Nacional celebra una anotación ante Guatemala en la victoria del martes en el Campeonato Norceca. (Norceca/Cortesía)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional de voleibol masculino venció 3-0 este martes a Guatemala en el Campeonato Norceca y avanzó al partido por el importante quinto puesto del torneo, que disputará el miércoles ante México.

El ganador de ese encuentro obtendrá el cuarto y último boleto disponible para el Preolímpico, que se disputará inmediatamente después del Campeonato.

Ambos torneos tienen como sede Canadá.

El duelo entre México y Puerto Rico tendrá características de un séptimo y decisivo partido de una serie final desde la perspectiva de los boricuas, según describió el dirigente nacional, Jamille Torres.

“Estamos en pie, y qué más emocionante que sea versus México, un rival que respeto y al que le ganamos los primeros tres juegos de la temporada, pero que luego nos ha ganado los últimos tres. El sentimiento es como de un séptimo juego, literal... No hay mayor motivación que esa”, dijo Torres.

Puerto Rico tomó en el Campeonato Norceca la ruta larga hacia el Preolímpico. El camino más corto era clasificar a las semifinales del torneo, pero esa posibilidad se esfumó con la derrota ante Cuba en los cuartos de final.

Obligada entonces a luchar por el quinto puesto, la Selección dio este martes el primer paso al vencer a Guatemala con parciales de 25-14, 25-21 y 25-15 en la ronda que define las posiciones del quinto al octavo lugar.

Ahora, este miércoles, Puerto Rico se jugará ante México tanto el quinto puesto como el boleto al Preolímpico.

“La meta es clasificar al Preolímpico y, ya estando en el Preolímpico, pelear por un espacio contra los grandes”, destacó Torres.

Canadá y Cuba figuran entre los principales contendientes por el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Si no consigue la clasificación olímpica mediante el torneo en Canadá, la Selección tendrá otras dos oportunidades para obtener su pase a Los Ángeles 2028. La segunda será en el Mundial de 2027, que otorgará otras tres plazas, mientras que la última vía será a través del ranking mundial, que repartirá los tres boletos restantes.

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PreolímpicoSelección Nacional de Voleibol masculinoCanadáCubaMéxicoNorcecaVoleibol
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Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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