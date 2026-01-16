Cafeteros sorprenden a San Sebastián en el primer juego de la final del Voleibol Superior

Los Cafeteros de Yauco se llevaron el jueves el primer partido de la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) tras vencer de manera dramática en cinco sets a los bicampeones Caribes de San Sebastián.

Los parciales fueron 20-25, 25-18, 25-18, 25-27 y 24-26 en el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo de Lares, hogar alterno de los pepinianos.

El segundo juego de la final de la LVSM será este sábado en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Al finalizar el encuentro con un bloqueo de los yaucaños, un fanático ingresó a la cancha y confrontó al dirigente de los caribes Marcos “Chamo” Liendo. David Chaparro, gerente general de los Caribes; Abel Franceschi, técnico de los Cafeteros; y los jugadores también se involucraron en el altercado.

Juan Felipe Castañeda lideró la ofensiva de Yauco con 22 puntos, 19 en ataques. Diego Negrón aportó 17 unidades e Iván Fernández coló 12. Kevin Rodríguez, por su parte, terminó con 29 asistencias .