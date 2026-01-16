Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Cafeteros sorprenden a San Sebastián en el primer juego de la final del Voleibol Superior

El final de partido se vio empañado por la intervención de un fanático en la cancha

16 de enero de 2026 - 1:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Cafeteros de Yauco celebran tras anotar un punto en el primer juego de la final de la LVSM contra los Caribes de San Sebastián. (LVSM / Heriberto Rosario)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Cafeteros de Yauco se llevaron el jueves el primer partido de la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) tras vencer de manera dramática en cinco sets a los bicampeones Caribes de San Sebastián.

Los parciales fueron 20-25, 25-18, 25-18, 25-27 y 24-26 en el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo de Lares, hogar alterno de los pepinianos.

El segundo juego de la final de la LVSM será este sábado en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Al finalizar el encuentro con un bloqueo de los yaucaños, un fanático ingresó a la cancha y confrontó al dirigente de los caribes Marcos “Chamo” Liendo. David Chaparro, gerente general de los Caribes; Abel Franceschi, técnico de los Cafeteros; y los jugadores también se involucraron en el altercado.

Juan Felipe Castañeda lideró la ofensiva de Yauco con 22 puntos, 19 en ataques. Diego Negrón aportó 17 unidades e Iván Fernández coló 12. Kevin Rodríguez, por su parte, terminó con 29 asistencias .

Por los Caribes, el mejor fue Pelegrín Vargas con 19 tantos, Pedro Nieves añadió 14 puntos u Anthony Negrón acumuló. 12.

Caribes de San SebastiánCafeteros de YaucoLiga de Voleibol Superior Masculino
Redacción El Nuevo Día
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: