Carlos Beltrán pide respaldo para el equipo boricua del Clásico Mundial de Béisbol: “Ahora, el turno es de la fanaticada”

El gerente general del combinado boricua que verá acción en el Clásico Mundial de Béisbol, y otrora miembro del llamado ‘Team Rubio’, Carlos Beltrán, hizo un llamado a la fanaticada de Puerto Rico para que respalde a sus jugadores, luego del difícil proceso que se atravesó para la confección de la plantilla.

Puerto Rico será sede del 6 al 11 de marzo de la acción de primera ronda correspondiente al Grupo A en que verán acción, además de los anfitriones boricuas, las selecciones de Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

Culminado el tedioso proceso para el reclutamiento de jugadores y confección del roster, Beltrán hizo declaraciones por escrito este jueves, cuando se anunciarán por parte de Major League Baseball los miembros de los 20 equipos que tomarán parte en el Clásico 2026.

“El proceso para formar el equipo que será presentado esta noche, fue uno muy complejo y lleno de retos. Los días transcurrieron como una montaña rusa, en ocasiones con mucha incertidumbre y otros llenos de emoción, pero lo que nunca faltó fue la gestión proactiva y las relaciones construidas en mis más de 20 años en Major League Baseball, para lograr algunos cambios”, dijo en declaraciones escritas Beltrán.

El anuncio oficial se transmitirá por MLB Network en un programa especial desde las 8:00 de la noche.

El otrora jugador por 20 temporadas en las Grandes Ligas, ha pasado en los últimos días y semanas de la emoción que significó ser anunciado el 20 de enero como nuevo miembro del Salón de la Fama del béisbol, a la tensión por todos los inconvenientes que se le presentaron a él y a la Federación de Béisbol de Puerto Rico por la negativa a varios jugadores para que participen en el Clásico por Puerto Rico.

El panorama comenzó a complicarse al extremo cuando el sábado la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas publicó en redes sociales que el capitán del equipo de Puerto Rico, el campocorto Francisco Lindor, no podrá ver acción en el Clásico porque la compañía aseguradora no le extendería una póliza por haber pasado por una operación de codo en el mes de octubre. Antes, el tercera base de los Astros de Houston, Carlos Correa, había dicho en una entrevista en Estados Unidos que no contaba con una póliza de seguro para poder jugar.

Junto con esas negativas, también la Federación y Beltrán tuvieron que lidiar con la búsqueda de reconsideraciones para múltiples lanzadores a los que tampoco se le había extendido una póliza como los casos de Jovani Morán, Luis Quiñones y Yacksel Ríos. Eventualmente se aprobó su participación, y se recibió la buena nueva de que el taponero de los Dodgers de Los Ángeles, Edwin “Sugar” Díaz, y el relevista de los Yankees, Fernando Cruz, también tenían el visto bueno para vestir los colores de Puerto Rico.

“El equipo de Puerto Rico que verá acción este año en el Clásico Mundial es una mezcla de la verdadera raíz del béisbol, jugadores veteranos con mucha experiencia y otros llenos de hambre por hacer historia. Sí, nos harán falta esos nombres que también aman llevar la camisa de Puerto Rico, que han sido clave a través de los años, y que por diversas razones, que no hay que cuestionar o juzgar, en esta ocasión no tendrán el privilegio, pero que continúan igual de orgullosos y a la espera de que las cosas sean diferentes”, agregó Beltrán.

“Ahora, el turno es de la fanaticada y creer en que esos muchachos que llegarán al terreno, lo hacen con el orgullo de llevar a Puerto Rico en el pecho y con la seguridad de que un pueblo entero está listo para verlos triunfar. Son muchos los jóvenes que sueñan con llegar a jugar béisbol profesional y ellos son parte de ese pequeño grupo”.

El torneo contará con la participación de 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco cada uno. Los dos mejores equipos de cada grupo adelantan a cuartos de final. Los dos que clasifiquen del Grupo A en Puerto Rico, disputarán esa segunda ronda en el Daikin Park de los Astros de Houston en las Grandes Ligas.

Allí en Houston jugarán la ronda preliminar Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

Los boricuas intentarán compensar la baja de Correa, Lindor y Báez con la experiencia de jugadores que fueron confirmados antes del anuncio oficial, como el tercera base Nolan Arenado y el jugador de cuadro y guardabosque Willi Castro, jugadores de alto perfil en las Mayores.

