De cara a la temporada 2018 de los Mariners, el musicalizador de Seattle le preguntó al boricua Edwin “Sugar” Díaz cuál sería la canción que tocaría durante su entrada al terreno para cerrar los juegos locales.

Desde la década de 1970, las canciones de entrada para los taponeros ha sido parte del juego. El miembro del Salón de la Fama, Mariano Rivera, por ejemplo, optó por “Enter Sandman” de la legendaria banda Metallica.

Su agente Edwin Rodríguez cuenta un poco de lo acontecido en aquel momento.

“Cuando le preguntan, es algo que discutimos. Él, en un principio, quería algo de reguetón de Puerto Rico, pero yo le dije que buscara otra opción. Le dije que buscáramos algo de una banda reconocida en Estados Unidos, pensando en lo que había hecho Mariano Rivera con Metallica y en la manera que le gustó al fanático. Le recomendé la canción “Pour Sugar On Me” de la banda Def Leppard. Fue un éxito grandísimo en Estados Unidos, pero Sugar no la quiso seleccionar. No le gustó”, contó Rodríguez a El Nuevo Día.

"Sugar" Díaz, a la izquierda, junto a su agente Edwin Rodríguez. (Suministrada)

Y entonces fue cuando un empleado de los Mariners sugirió la canción “Narcos” de Blastejaxx & Timmy Trumpet, que había salido al mercado en noviembre de 2017. “Ese fue el año que salvó 57 juegos”, recordó Rodríguez.

Para el 2019, Sugar cambió la canción a su llegada a los Mets mediante un canje desde Seattle y utilizó “No hay límite” del rapero boricua Miky Woods. Fue una temporada de pesadilla y su esposa le recomendó usar nuevamente “Narcos” para la campaña 2020. Pero con la pandemia no había fanáticos en las gradas.

“Narcos” volvió a sonar en 2021, pero los Mets no fueron ganadores con 77-85, así que muchos fanáticos ya abandonaban el estadio antes de la última entrada.

Pero este año, la historia ha sido diferente con una combinación de un mejor desempeño del equipo y una magistral labor de Díaz como cerrador.

Los Mets marchan primeros en el Este de la Liga Nacional y Díaz se ha convertido en el taponero más dominante e intimidante del béisbol. Y la canción “Narcos” ha causado sensación en el City Field cada vez que el naguabeño sale al terreno.

“El equipo está ganando y la gente ahora no se pierde la última entrada. Es una canción eléctrica que le sube la adrenalina. Y a Sugar le encanta ese ambiente; le fascina”, asegura su agente.