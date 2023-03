Miami, Florida. Más que una candente rivalidad, el miembro del Salón de la Fama del Béisbol, el dominicano David Ortiz, definió el esperado choque entre su país y Puerto Rico como un encuentro de “hermandad”.

Los boricuas y quisqueyanos se verán las caras el próximo miércoles en el LoanDepot Park en el último día de acción de la fase grupos del Clásico Mundial de Béisbol, donde se espera la mayor cantidad de fanáticos de ambos bandos durante esta ronda. De hecho, el desafío está todo vendido en un estadio con capacidad para 36,000 personas.

“Puerto Rico está encendido, pero por ahí vienen los perros pitbulls a hacer su lío”, bromeó Ortiz junto al puertorriqueño Daddy Yankee, anunciado como embajador global del torneo.

“Cuando yo jugué, creo que me di a conocer en el mundo de béisbol en las Series del Caribe en Puerto Rico. Para mí, esa competencia con Puerto Rico es una hermandad. Lo que pasa es que la gente no entiende que yo tengo hermanos en todas partes de la isla. Voy a Puerto Rico y me siento que estoy en RD. Esto es de familia y cuando juegas contra tu hermano, quieres ganarle. Y el hermano tuyo te quiere dar duro también. Me pongo a pensar en una final entre Puerto Rico y Dominicana. Si eso pasa, hay que hacer otro estadio al otro lado, para que entiendas. La adrenalina fluye”, agregó.

Ortiz, leyenda de los Red Sox de Boston, se refirió a las Series del Caribe de 1999 y 2003 en suelo boricua. En la primera en el Estadio Hiram Bithorn, fue el líder en carreras impulsadas y co-líder en dobles en el torneo con los Tigres de Licey para ganar el campeonato. Cuatro años después con las Águilas Cibaeñas en Carolina, fue campeón bate con .480 y remolcó 11 carreras. Fue el Más Valioso.

Manny Machado es una de las grandes figuras en la alineación dominicana para este Clásico. (Ashley Landis)

Tras la conferencia, el otrora bateador designado salió al terreno para saludar a los puertorriqueños en medio de su primera práctica en el estadio.

En el último encuentro entre ambas selecciones en el Clásico, Puerto Rico se impuso 3-1 en el Petco Park en San Diego, California. Los boricuas alcanzaron la final por segunda vez corrida.

Dominicana vuelve a partir como favorito en el Clásico con una intimidante alineación que cuenta con Julio Rodríguez, Manny Machado, Juan Soto, Rafael Devers, Nelson Cruz (gerente general), Robinson Canó, Jeremy Peña, entre otros.

A pesar de la ventaja en papel, Ortiz no quiere que su país se vea como la novena a ganarlo todo en papel. Dominicana quedó campeón en 2013.

“En los años que jugué, a mí nunca me ha llamado la atención ser el favorito. Eso llama mucho la atención. Todo el mundo te la quiere aplicar. En mi carrera cuando fui campeón, nunca fui favorito. Siempre fuimos “underdogs” la mayoría de las veces. Si te fijas, el equipo de Puerto Rico, de Estados Unidos, y de Japón con ese animal de (Shohei) Ohtani, y Venezuela... los equipos están sólidos casi todos. En mi caso, como República Dominicana, me gustarían que me vieran como un perro chihuahua”, apuntó Ortiz , quien jugó su único Clásico en 2006.

