Décima victoria de los Toritos de Cayey en el Béisbol Doble A

En una jornada en que la lluvia hizo estragos con la suspensión de 13 partidos de la Liga de Béisbol Superior Doble A el viernes, los Toritos de Cayey se alzaron con una victoria 6-2 sobre los Peces Voladores de Salinas para colocar su récord en 10-2.

Christian Torres sacudió un cuadrangular y remolcó dos carreras por los Toritos.

Fue uno de los únicos nueve partidos completados en la jornada que tenía programados 22 juegos.

Cayey se convirtió en el primer equipo de su grupo en llegar a las 10 victorias, por lo que es el líder de la Sección Central.

El zurdo José Carlos Burgos lanzó cinco entradas en cero para apuntarse la victoria, con cinco ponches y apenas tres hits permitidos.

En otros juegos de los cruces de las secciones Central y Sur, los Bravos de Cidra apabullaron 12-0 a los Cachorros de Ponce con blanqueada respaldada por ocho entradas y siete ponches de José Figueroa. La ofensiva fue encabezada por Bradley Roper-Hubbert, quien remolcó cinco carreras con un jonrón, un doblete y dos sencillos.

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Además, los Pescadores del Plata de Comerío superaron 7-5 a los Maratonistas de Coamo con tres carreras impulsadas y tres anotadas de Pedro Crespo, quien conectó un jonrón y dos sencillos.

Mientras, Jason García lanzó toda la ruta por los Criollos de Caguas para blanquear 5-0 a los Potros de Santa Isabel. Haziel Cruz bateó de 4-3 con tres carreras empujadas. El lanzador ponchó a siete bateadores, permitió siete hits y no otorgó bases por bolas.

En los cruces de las secciones Noroeste y Suroeste, los Fundadores de Añasco fabricaron cinco carreras en la parte baja de la novena entrada para vencer dramáticamente 6-5 a los Cardenales de Lajas.

El batazo de oro para acabar el encuentro lo conectó Jorge “Búho” Ortiz, con un doblete que remolcó las carreras del empate y de la victoria.

Wesly Santiago lanzó 4.1 episodios en relevo para ganar el juego, con tres carreras permitidas, todas inmerecidas.

Por su parte, los Petroleros de Peñuelas superaron 12-9 a los Navegantes de Aguada, con un cuadrangular y tres carreras empujadas de Ricardo Hernández. Este resultado aseguró la clasificación a la postemporada de los Libertadores de Hormigueros y los Tiburones de Aguadilla en la Sección Noroeste.

Debut triunfal de Igor

En los juegos interseccionales entre las secciones Este y Sureste, el dirigente Juan “Igor” González consiguió su primera victoria al frente de los Azucareros de Yabucoa, que superaron 8-4 a los Cariduros de Fajardo con cuatro carreras impulsadas de Luis Pintor y cinco entradas de Noel Pinto.

En otro encuentro, los Halcones de Gurabo se impusieron 3-2 sobre los Grises de Humacao con ocho episodios del zurdo Orlando Díaz y un cuadrangular de Dilan Rosario.

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En los cruces del Norte y la Metro, los Arenosos de Camuy se consolidaron en el liderato de la Sección Norte al dominar 4-1 a los Mets de Guaynabo con seis episodios de Juan Caballero.

Camuy lleva cuatro victorias al hilo y encabeza su sección con sólida marca de 9-2.

Juegos del sábado (7:30 p.m.)