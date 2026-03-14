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Desde San Juan hasta Japón: Edwin Díaz toma con humildad ser el rostro del “Team Rubio”

El estelar relevista puertorriqueño disfruta su protagonismo en los afiches del Clásico Mundial de Béisbol

14 de marzo de 2026 - 10:00 AM

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Edwin Díaz durante una sesión de entrenamiento en Houston. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

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Bad Bunny no era el único puertorriqueño con su rostro en afiches la semana pasada en la capital de Japón.

En el Tokyo Dome, sede del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2026, Edwin “Sugar” Díaz era la cara del Grupo A en los letreros que colgaban en el estadio nipón.

Ante las ausencias de las estrellas Francisco Lindor (capitán de 2023), Carlos Correa y Javier Báez, el nuevo taponero de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en la figura principal de Puerto Rico en el torneo.

La figura del naguabeño, de 31 años, también destaca en las campañas publicitarias del equipo.

Ha asumido este rol con humildad, mostrándose cercano y disponible para los fanáticos locales que buscaron su atención en el Estadio Hiram Bithorn en la primera ronda.

Es un sueño realidad”, declaró Díaz a El Nuevo Día.

“Pienso que cada pelotero de cada equipo quisiera estar en esta posición. Gracias a Dios tengo la oportunidad este año de representar a mi país y estar en los afiches del Clásico Mundial. De verdad que me siento bien contento. Es un sueño. Estamos en todas ahora mismo. Contento por la oportunidad”, dijo Díaz.

“Pienso que todos somos famosos aquí en Puerto Rico. Cuando se acaban los juegos, no me gritan solamente a mí. Le gritan a todos los peloteros. Que nos griten y admiren así es algo increíble. Los niños tienen diferentes peloteros favoritos. Creo que es superbueno”, añadió.

Lanzando por primera vez como profesional en el Bithorn, Díaz cumplió con un espectáculo en sus dos salidas ante casi 20,000 fanáticos en el parque, sonando las trompetas a su entrada al montículo

Acumuló dos entradas de un hit y cinco ponches, sin boletos gratis, con un rescate.

El lunes, compartió con fanáticos en un meet & greet en el Distrito T-Mobile antes del juego contra Canadá.

Me enfoco en hacer mi trabajo. Siempre hemos dicho que en el Clásico todos somos iguales. Tratamos de ayudar, de llevar a los muchachos en la misma página. Creo que es el éxito que le da al equipo de Puerto Rico”, opinó.

“Muy contento”: Yadier Molina tras la primera práctica de Puerto Rico para el Clásico Mundial 

“Muy contento”: Yadier Molina tras la primera práctica de Puerto Rico para el Clásico Mundial 

Así se vivió la jornada inaugural de entrenamientos de la novena boricua.

Díaz está en su tercer Clásico tras lanzar en 2017 y 2023. En diciembre pasado, firmó un pacto de tres años y $69 millones con los Dodgers en la agencia libre. En 2021, pactó con los Mets de Nueva York por cinco años y $102 millones. A la conclusión de la pasada temporada ejerció un cláusula en el acuerdo para volver al mercado de agentes libres.

En las Mayores, ha sido tres veces Jugador Todo-Estrella y tres veces ganador del premio de Relevista del Año.

Tags
Edwin DíazClásico Mundial de BéisbolTeam RubioDodgers de Los Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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