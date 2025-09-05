El boricua Elmer Rodríguez se ubica entre los mejores cinco prospectos de los Yankees

En la más reciente actualización del ranking de los mejores 30 prospectos de la organización de los Yankees de Nueva York, el lanzador boricua Elmer Rodríguez figura en el ‘Top 5′.

El trujillano, de 22 años y 6′3″ de estatura, ocupa el quinto lugar en el escalafón de la organización neoyorquina, tras su sólido desempeño esta temporada en las filiales de Clase A (alta) y, recientemente, en Doble A.

En Doble A, Rodríguez registra efectividad de 2.81 en 51.1 entradas con 59 ponches. Tiene marca de 3-3 en nueve salidas y acumula WHIP (hits+bases por bolas por entrada) de 1.05.

En la temporada entre ambas ligas, el puertorriqueño presenta marca de 9-7 con ERA de 2.47 en 135 innings. Totaliza 158 ponches con WHIP de 1.06.

Rodríguez, originalmente, fue seleccionado por los Red Sox de Boston en la cuarta ronda en el sorteo de 2021. En diciembre de 2024 fue cambiado a los Yankees por el receptor Carlos Narváez.

PUBLICIDAD

El mejor prospecto en la organización de los Yankees es el campocorto George Lombard Jr., seguido del lanzador Carlos Lagrange y del jardinero Spencer Jones. En el cuarto encasillado aparece el serpentinero Bryce Cunningham.

Abimelec Ortiz: con productiva temporada

Abimelec Ortiz acumula 22 jonrones en 113 juegos entre Doble A y Triple A esta temporada con los Rangers de Texas. (Pablo Martínez Rodríguez)

De otra parte, el inicialista doradeño Abimelec Ortiz ha estado tronando el madero en las Menores con la organización de los Rangers de Texas.

Ortiz comenzó la campaña en Doble A y conectó 16 jonrones y remolcó 56 carreras en 89 partidos antes de ser ascendido a Triple A.

Y en 24 desafíos en Triple A, el bateador zurdo lleva seis vuelacercas y 18 impulsadas con OPS de .906.

Entre las dos ligas, Ortiz suma 22 bambinazos y 74 remolcadas en 113 juegos. Batea para .252 con porcentaje en base de .349, slugging de .461 y OPS de .810.

El primera base figura en la posición 18 entre los mejores 30 prospectos de los Rangers.

Ortiz pertenece a los Gigantes de Carolina en la liga invernal.

Otros boricuas en las Menores

En tanto, el campocorto arecibeño Edwin Arroyo acumula promedio de .284 con 42 remolcadas en 113 compromisos en la filial Doble A con la organización de los Reds de Cincinnati.

El arecibeño Edwin Arroyo, de los Reds. (X / @Reds)

Arroyo es el sexto mejor prospecto de los Reds.

También totaliza 57 anotadas con 11 bases robadas y registra un porcentaje en base de .346. Su OPS es de .716.

Mientras, el antesalista vegalteño José Miranda continúa activo en Triple A con los Twins de Minnesota y apenas batea para .195 en 81 encuentros. Tiene siete cuadrangulares con 26 remolcadas y OPS de .581.

PUBLICIDAD

José Miranda ha pasado mayor parte de la temporada en Triple A con los Twins. (Nam Y. Huh)

Miranda inició la temporada en las Mayores, pero tan solo bateó .167 en 12 encuentros, antes de ser bajado a Triple A a mediados de abril.

Por último, el lanzador isabelino José de León ha tenido una temporada para olvidar en Triple A con los Red Sox de Boston.

José de León ha tenido un bajo rendimiento en Triple A con Boston. (Suministrada)