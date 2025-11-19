Elijah Dunham pega kilométrico jonrón y los Criollos ganan su primer juego de la temporada

Los Criollos de Caguas consiguieron su primera victoria de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente este martes, al dominar con resultado, 2-1, a los campeones defensores Indios de Mayagüez, en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Caguas colocó su marca en 1-6, mientras los Indios juegan para 3-4. La acción se reanudó luego del receso del pasado fin de semana, por el Showdown NYC 2025.

Siete lanzadores se combinaron por la Yegüita para limitar a Mayagüez a tres hits y una carrera. Los Criollos tomaron ventaja definitiva en la parte baja de la cuarta entrada, cuando, con la pizarra nivelada a una anotación, Noah Myers pegó sencillo al cuadro que llevó al plato a Vimael Machín, tras un error del tercera base Emmanuel Rivera.

La primera carrera del juego la fabricaron los Criollos en el segundo episodio, mediante kilométrico jonrón solitario de Elijah Dunham, que salió fuera del estadio por el jardín derecho, pero los Indios lograron empatar en el cuarto acto gracias a un sencillo de Rivera.

Luke Taggart ganó en relevo con dos ponches en una entrada. Entró en sustitución de Harrison Francis, quien lanzó los primeros cuatro episodios con una carrera permitida y un imparable.

Josimar Cousin cargó con la derrota por los Indios, con una carrera permitida en tres entradas.

Mayagüez amenazó seriamente en la parte alta del octavo capítulo, con dos a bordo sin retirados, pero Caguas logró salir airoso con rola de Rivera que provocó out forzado en la intermedia y un elevado de doble matanza conectado por Isan Díaz, atrapado por Luis Vázquez, para luego retirar a Narciso Crook en el plato con asistencia de Vimael Machín.

José Espada entró en la novena entrada y se apuntó el salvamento con un ponche, sin permitir imparables.

Fin al invicto de Santurce

En el Estadio Roberto Clemente Walker, los Gigantes de Carolina (5-2) acabaron con el invicto de los Cangrejeros de Santurce (6-1) con triunfo en entradas extra, 6-5, en el Estadio Hiram Bithorn.

Con las bases llenas en la alta de la décima entrada, Ezequiel Pagán quebró el empate de 4-4 con un bombo de sacrificio. Doble remolcador de Jan Hernández dio una carrera extra para los Gigantes.

El japonés Ren Mukunoki salió de apuros en la baja de la décima luego de un lanzamiento salvaje que permitió a Brian Rey anotar para asegurar el rescate.

Ponce blanquea a San Juan

Del brazo del nipón Kazuto Taguchi, los Leones de Ponce (5-2) regresaron a la ruta ganadora al blanquear, 3-0, a los Senadores de San Juan (1-6) en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

El zurdo alcanzó su segundo triunfo de la campaña en una salida en la que solo aceptó cuatro inatrapables, ponchó a cinco bateadores y concedió dos bases por bolas en cinco entradas.