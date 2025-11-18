Tridente ofensivo de los Cangrejeros marca el paso en el inicio de la temporada 2025-26

Tres de los mejores cinco bateadores en la primera semana de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) fueron de los líderes en la tabla de posiciones, Cangrejeros de Santurce, encabezados por Roy Morales.

El inicialista ha participado en cinco de los seis juegos de los invictos Cangrejeros (6-0) y marca el paso en toda la liga en promedio de bateo con .412.

La temporada se reanuda este martes con tres partidos, luego de un largo receso desde el viernes por la acción del Juego de Estrellas, esta vez un reto entre combinados de República Dominicana y Puerto Rico en el denominado DR vs PR Showdown celebrado en el Citi Field de Nueva York y que ganaron los quisqueyanos 6-2.

Morales ha empujados dos carreras y tiene dos anotadas, y lo más notable es que entre sus 17 turnos al bate, solo se ha ponchado una vez. Tiene siete indiscutibles, dos de ellos dobletes, y ha recibido tres bases por bolas.

Su porcentaje en base de .565 es también el mejor de la liga.

Los otros dos bateadores de Santurce que están entre los mejores cinco del torneo son Jeremy Arocho y Rubén Castro.

Arocho está bateando .364 con tres empujadas y seis anotadas, bueno para el tercer lugar de la liga; mientras Castro, dos veces campeón de bateo de la liga, está quinto en ofensiva con .353, con una impulsada y seis marcadas.

Arocho y Castro, de paso, comparten el liderato de la LBPRC en anotadas, ambos con seis, mientras Arocho encabeza el circuito también en bases robadas, con cuatro. Le sigue Castro con tres.

Castro viene de ganar los títulos de bateo en las campañas de 2022-23 (.305) y 2024-25 (.329).

Entre Morales, Arocho y Castro, han anotado 14 carreras, la mitad de las 28 con que Santurce encabeza el circuito colectivamente. Los Cangrejeros también son líderes en bateo con .250.

Le siguen Cancel y Rodríguez

Gabriel Cancel, de Carolina, es el segundo mejor en promedio con .400, y su compañero de los Gigantes, Johnathan Rodríguez, es el cuarto con .360, con un cuadrangular y siete carreras empujadas, líder del torneo en ese renglón.

Por otro lado, el jugador de cuadro Luis Vázquez, de los Criollos de Caguas -que todavía no han ganado en seis presentaciones- es el líder del torneo con dos cuadrangulares.

En tanto, los brazos de los campeones defensores Indios de Mayagüez lo tienen como el mejor equipo en pitcheo colectivo, con una efectividad sólida de 1.48.

Los Indios, que juegan para 3-3, en la cuarta posición, han propinado dos blanqueadas. Lideran la liga invernal en ponchados, con 55, y son el equipo que menos bases por bolas ha reglado, con 16.

Su gran efectividad se traduce además en solo 10 carreras limpias permitidas, líderes también.

En el plano individual, el japonés Kazuto Taguchi, de los Leones de Ponce, es el líder con 1-0 y efectividad perfecta (0.00) en 11 entradas de labor. Le sigue el también importado de Mayagüez, Ashton Goudeau, quien también tiene 0.00 de ERA pero en 10 entradas, aunque es líder de victorias con dos, empatado con Ángel Reyes, de Carolina.

Taguchi es el líder también en entradas lanzadas, con 11, y en ponches propinados, con 14. El también miembro de los Leones, Andrew Marrero, está primero en juegos salvados con tres. Ponce está empatado en el segundo lugar con marca de 4-2, al igual que Carolina.

